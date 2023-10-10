低收入男持改造手槍洗劫檳榔攤 又偷飲料喝吃官司

楊姓男低收入戶因缺錢花用，去年6月涉嫌持改造手槍到台南市一家檳榔攤內強盜1萬7千元，隔年4月又竊取同一家檳榔攤內保力達飲用。台南地院法官各依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年6月；竊盜罪判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，楊於去年6月20日下午3點多，騎乘機車，攜帶改造手槍1支，前往台南市陳姓女子經營檳榔，持手槍指向在場6名成年人，喝令渠等把錢拿出來，以此脅迫方式，取得1萬7千元後，旋即騎車逃離現場。

楊又於今年4月29日清晨7點多，騎乘機車，再度前往檳榔攤內，趁陳姓老闆娘不在之際，徒手竊取保力達1瓶（價值50元），得手後當場飲用完畢，隨即騎車離開現場。

法官認為，楊觸犯刑法攜帶兇器強盜罪及竊盜罪。所犯2罪間，犯意各別，時間有異，行為互殊，應予分論併罰。