低收入男持改造手槍洗劫檳榔攤 又偷飲料喝吃官司
楊姓男低收入戶因缺錢花用，去年6月涉嫌持改造手槍到台南市一家檳榔攤內強盜1萬7千元，隔年4月又竊取同一家檳榔攤內保力達飲用。台南地院法官各依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年6月；竊盜罪判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，楊於去年6月20日下午3點多，騎乘機車，攜帶改造手槍1支，前往台南市陳姓女子經營檳榔，持手槍指向在場6名成年人，喝令渠等把錢拿出來，以此脅迫方式，取得1萬7千元後，旋即騎車逃離現場。
楊又於今年4月29日清晨7點多，騎乘機車，再度前往檳榔攤內，趁陳姓老闆娘不在之際，徒手竊取保力達1瓶（價值50元），得手後當場飲用完畢，隨即騎車離開現場。
法官認為，楊觸犯刑法攜帶兇器強盜罪及竊盜罪。所犯2罪間，犯意各別，時間有異，行為互殊，應予分論併罰。
法官審酌，楊犯案時雖為市府列管輔導低收入戶，僅因缺錢花用，即持槍犯加重強盜犯行，強盜金額非少，依社會一般觀念，難認在客觀上足以引起一般同情而有顯可憫恕情形存在，所為加重強盜犯行，並無適用刑法第59條規定酌減其刑餘地。
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