台中少女外宿遭性侵不敢說 事隔49天報案...法官仍採信判罪

台中市邱姓男子經友人介紹認識16歲少女，前年間邱載友人、少女等4人，同赴谷關、豐原等地遊玩，期間邱趁與少女獨處機會，不顧少女意願，戴保險套後性侵少女，少女家長因少女失聯而報警，警方循線通知邱到案，邱誤會東窗事發，還跟同行友人提到「我跟她有做」，少女因怕家長責罵，第一時間未反映，事隔45天後，才跟父親友人透露，二審採信少女，判邱4年2月。

判決指出，綽號「玉米」的邱姓男子在前年間透過友人介紹，認識年僅16歲的少女，邱與少女、友人等一行4人，在前年3月6日凌晨，開車前往和平谷關、豐原公老坪等地遊玩，隨後返回邱男住處，邱利用少女身體不適的機會，將少女帶進自己房間獨處後，不顧少女意願，戴上保險套後，性侵少女。

不過因少女在外夜宿，引發少女家長擔心，趕緊通知警方協尋，警方在當天上午即聯絡邱男到警局，邱男以為東窗事發，還跟同行的友人透露「我有跟她做」，邱到警局才知僅是警方協尋，所以坦承自己的犯行。

少女因在外夜宿，擔心家長責罵，因此沒有即時告知家長，事隔49天之後，少女恰巧在和平區一間超商外，遇到父親的友人，少女因不堪內心壓力，才向父親友人訴說有遭邱男性侵一事，少女父親得知後報警，全案才因此曝光。

台中地院審理時，邱男否認犯行，辯稱沒有與少女發生性關係，少女下體的陳舊性撕裂傷，有可能是與其他人發生性行為，邱的律師也辯護，少女對於被害時有無意識模糊、事發後是否搭載邱男車輛離開住處，有前後指證不一的情事，指證有重大瑕疵。

一審認為，邱男在測謊時呈現不實反應，加上當時同行的友人有證稱，邱曾在當天上午接獲警方電話時，有告知「我有跟她做」，同行友人也證稱，有看到邱與少女一起進房間後，房間關起來等證詞。