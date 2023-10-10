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高雄父女關係緊張怒告校方索賠 法官揭單親爸才是問題根源

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄方姓單親爸與國中女兒同住，卻從不知道女兒小時候疑遭母親同居人欺侮，直到前年12月，少女將小時候的經歷告訴學校輔導老師，方男才知道女兒狀況，他不滿校方從未告知女兒情況，對校長、輔導主任、組長、輔導老師提告，求償15萬元。但法官認為，少女負面情緒多與家庭、父母親有關，輔導老師是希望與少女建立信任才未告知父親，判方男敗訴。

這名國二少女父母親在她小時候就離婚分居，少女跟著父親一起在高雄生活，前年7月間，就讀國二的少女透過google classroom作業，向老師吐露自己的心情，原來在她國小時常陪伴的關係逐漸疏離，使得負面情緒不斷累積。

當時國中輔導老師看到少女在google classroom的訊息後，隨即陸續與少女晤談，了解她面臨的情緒壓力跟家庭狀況，直到同年12月底，輔導老師根據少女的口述及書信內容，發現她小時候曾疑遭母親同居人猥褻，隨即將少女的遭遇告訴父親。

但方男不滿，認為校方從7月起就知道他女兒情緒狀況，卻從未告知他，也沒替女兒轉介適當的專業機構輔導，等他知道時，女兒心理狀況已經十分不穩定，影響父女日益緊張的關係，

方男認為，依據學生輔導工作倫理守則，輔導人員應適時向家長說明輔導過程，但校方卻未提供任何訊息，害她女兒錯失第一時間治療機會，提告向校長、輔導主任、組長、輔導老師等4人求償15萬元。

校方喊冤，在輔導老師知道少女願意晤談後，需要逐步取得少女信任，拼湊出情緒壓力的成因，基於晤談保密原則，才未將輔導內容告訴方男，是方男從未理性溝通，反而將少女帶離學校，展現家長權威，讓孩子感到無助，這也是家庭關係緊張的原因之一。

高雄地院審理時，法官依據校方與少女的晤談紀錄，發現少女與輔導老師第一次晤談時，曾詢問輔導內容還有誰會知道，還要求輔導老師保密，可見當時少女仍在與輔導老師建立信任關係。

法官認為，少女心理糾結來源為父母離婚前的爭吵、忍受父親控制欲及情緒暴躁，可見情緒壓力的來源與母親、父親有關，輔導老師在短短3個月內，既要建立兩人信賴感，又需拼湊少女家庭面貌、內心圖像等，基於保護少女原則，並不可能將輔導內容告訴父親。

另外，少女不只一次談及父親有情緒失控，過度管教，強烈控制欲情形，可見方男與少女親子關係冰凍三尺非一日之寒，法官綜合事證後，判方男敗訴。

高雄方姓單親爸不滿校方隱瞞女兒輔導歷程，對校長、輔導老師等人提告索賠，但法官發現方男也是問題根源，判他敗訴。示意圖／本報資料照
高雄方姓單親爸不滿校方隱瞞女兒輔導歷程，對校長、輔導老師等人提告索賠，但法官發現方男也是問題根源，判他敗訴。示意圖／本報資料照

情緒 父母

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