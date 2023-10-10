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台南莽男不滿酒後衝突被捕 髒話罵執勤警判3月
郭姓男子今年7月間在台南市北區一家冷飲店內，因酒後與他人發生衝突，涉有毀損罪嫌被黃姓警員逮捕由警車解送派出所途中，郭涉嫌以三字經等髒話辱罵黃。台南地院依郭觸犯侮辱公務員罪，判處有期徒刑3月， 得易科罰金，案可上訴。
判決說，35歲郭姓男子於今年7月7日晚上8點52分，在台南市北區一家冷飲店」，因酒後與他人發生衝突，涉毀損罪嫌，另涉傷害部分為不起訴處分。黃姓警員獲報後前往現場處理，並於同日9點多將郭逮捕。
在警方解送郭回派出所途中，郭於警車內對於依法執行職務黃姓警員，當場三字經罵黃，並以「開慢一點啦，你家是死人嗎」、「流氓欸、有牌欸，還拿槍欸」等言語侮辱黃。案經台南市警五分局移送法辦、起訴。
法官審酌，郭所為觸犯刑法侮辱公務員罪。考量犯罪動機、手段、之前已有多次侮辱依法執行職務公務員犯行紀錄，這次猶然再犯，顯見其蔑視公權力態度、犯後坦承犯行，兼衡家庭、經濟狀況等一切情狀，量處其刑。
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