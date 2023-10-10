被告涉外患罪 馬文君擬反控誣告

吳崢、李正皓告發馬文君涉犯外患罪，她表示，必要時會控告兩人誣告。記者賴香珊／攝影

李正皓說，錄音檔在二○二二年一月時空背景下沒被注意到，馬把錄音檔交給南韓，造成二○二二年三月南韓ＳＩ工程師被逮捕，有洩密行為。吳崢說，馬文君身為外交委員會立委，還擔任過召集人，接觸到潛艦最機密事項，卻濫用信任把機密錄音檔交給南韓 ，讓人非常憤怒。

馬文君則舉行「造謠一條龍，抹黑產業鏈」記者會，批民進黨抹黑、造謠操作潛艦議題，民進黨南投縣黨部及參選人更製發黑函，引用黃曙光及郭璽錯誤說法指稱她洩密、索賄，就算黃、郭已更正說「與馬文君無關」，綠營仍持續造謠；錄音檔部分已很多人聽到，司法已在調查，有無犯罪會很明確。

「我沒有對不起國家」馬文君說，她沒有拒簽國防保密協定，也沒有在會議中抄資料帶出去，更沒將任何資料提供給中國大陸，民進黨黑函相當可惡，已正式提告。