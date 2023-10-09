男騙她10萬元假意還錢、強行發生性行為 法官判賠48萬

陳姓男子謊稱是酒店代理人，騙走被害女子代人償還酒店的10萬元違約金。聶女發現被騙索討，陳男邀她到家中後，違反女子意願發生性行為，但陳男辯稱非性侵。被害女子求償60萬元，基隆地院審理後，判決陳男應給付48萬元。全案可上訴。

被害女子提告指出，原在酒店任職的女性友人，因被酒店指違反規定要賠10萬元違約金，決定幫對方還錢。陳男得知此事後，向她自稱是酒店代理人。她把10萬元交給陳男，以為他會協助把錢轉交給酒店，免除友人違約責任，沒想到陳竟私吞這筆錢。

被害女子多次向陳男索討10萬元，對方置之不理。到了去年4月底，陳男假意要商討償還債務，約她到基隆家中後，對她擒抱、強吻、撫摸私密部位，她強烈抵抗仍被他侵犯，造成身體、貞操和人格受侵害，求償60萬元。

陳男辯稱，確實有跟原告發生親密關係，也願意賠償她13萬元。那天他偷偷帶聶女回家，因為住家隔音非常差，家人也都在家，如果他有強迫女方行為，家人就會來敲門，他並沒有性侵對方。

法官指出，性自主在於個人可依其意願自主決定「是否」、「何時」、「如何」及與「何人」發生性行為，強調性自主決定權意指任何性行為，都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上。性主動的一方有責任確認對方在完全清醒的狀態下同意。此外，同意擁抱或接吻不表示想要性交，對方同意後也可反悔拒絕，並非沒有說不行就等於願意，或有半推半就的模糊空間。