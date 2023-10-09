班長播A片給女兵看又開黃腔 撤職案因「時間差」班長勝訴

空軍防空暨飛彈指揮部某位上士班長，被控接連對班上男女兵言語性騷，還播放A片給女兵觀看，短短1年內因違失記3大過撤職，定停止任用3年，班長主張他是被女兵誣陷，提行政訴訟爭權益，高雄高等行政法院審理時，法官依據記過時間計算，認為班長並不符「一年內」記滿3大過要件，撤銷班長撤職令。

判決指出，這名班長曾在2019年8月至隔年3月間，多次對女性班兵言語騷擾，脫口「妳怎麼那麼胖？」、「妳有跟男朋友做過嗎？」，隔年5月間，班長在營部K歌室觀看A片，正巧女班兵經過，班長又邀女兵一起觀賞，女兵忌憚班長職務，只能默默觀賞。。

不僅於此，這名班長還曾對兩名男性班兵騷擾，「你心情不好嗎？要不要叫某男幫你吹一吹，這樣心情就會好了」，還詢問男兵「你跟你男朋友做愛時，會不會抹潤滑液？」因多次騷擾男女官兵，引起部屬不滿，向部隊長官投訴後空軍才展開調查。。

空軍接獲申訴後，前年2月至4月針對言語騷擾部分共對班長記過4次，播放A片給女兵看部分，則一次記兩大過，當時班長提出申請權益保障，前年10月仍被核定兩大過；因記過3次視為記大過1次，班長一年內累計3大過，空軍核定撤職，並停止任用3年。

他不服處分再提起訴願，經空軍重新召開審議會，拿A片給女兵看部份，去年4月仍維持2大過處分，懲處生效日追溯到前年3月26日，因仍屬於「一年內」記大過3次規定，最後核定撤職，並停止任用3年。

班長不滿，主張播放A片情節是女兵杜撰，2大過懲罰令他是去年4月11日才收到，效力應從當日起算，因此與前年度的記過處分時間計算，並不符合「一年內」記大過3次，應撤銷處分。

高高行審理時，合議庭依據女兵說法及空軍調查報告，認為班長早已有多次騷擾女兵紀錄，卻又將A片遞給女兵觀賞，考量兩人在部隊職場的位階，女兵應沒有誣指班長的理由，不採信班長說法，空軍對班長騷擾男、女兵做出的記過4次、記大過2次處分，符合部隊相關規定。