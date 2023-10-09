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操縱桿當「扶手」 司機用力一拉！車斗壓死維修師傅

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台積電預定地、中油高雄煉油廠整治工地前年11月發生工安意外，63歲張姓維修工遭大貨車車斗壓死，檢警偵辦後，發現是簡姓駕駛把車斗操作桿當「扶手」，用力一拉反造成車斗急降造成意外，一審簡男與張男家屬以85萬元和解，判刑6月得易科罰金，但他僅付出12萬元和解金就未再賠償，二審改判7月，緩刑3年，緩刑條件為簡應依調解內容賠償和解金。

中油高雄煉油廠整治工地如火如荼展開，原定15年整治工期壓縮至2年完成，前年11月24日，簡姓司機在整治工地工作，因大貨車車斗無法升起，通知張姓維修師傅到場協助。

同日下午3時許，張男在大貨車車斗下維修時，簡男想要爬上駕駛座，卻把車斗的操作桿當成「扶手」，施力時把操作桿往下壓，反而造成後車斗急速下降，整個車斗往張男身上壓下去，警消獲報後到場，迅速將張男送醫，急救後仍宣告不治。

橋頭地院審理時，法官依據高雄汽車保養商業同業公會鑑定報告，認為在升高車斗維修時，應該以三角鋼架支撐、車輪固定、駕駛座不可有人員進出等安全措施，但當時車斗僅用木塊及水泥塊當支撐，安全防護明顯不足。

法官認為簡男雖誤觸操作桿有疏失，但全案還有其他工安缺失，應採對簡男較為有利的認定，考量簡男與張男家屬以85萬元和解，張男家人也獲簡男公司800萬元賠償，若入監沒有辦法賺錢來賠償，對於張男家屬較為不利，僅依過失致死罪判刑6月得易科罰金。

不過，簡男迄今僅賠償12萬元和解，檢方認為簡企圖藉願意認罪、不成比例賠償、遲延給付等訴訟策略，以求得法院輕判，上訴爭取從重改判。

高雄高分院合議庭審理後，法官認為以不得易科罰金的有期徒刑再以附條件緩刑，較能督促簡男誠實面對調解約定事項，因此從重改判有期徒刑7月，另宣告緩刑3年，緩刑條件為簡男需依調解內容賠償張男家屬85萬元。

高雄63歲張姓汽車維修工人遭車斗壓傷，送醫搶救仍重傷不治，肇事簡姓駕駛二審從重改判有期徒刑7月，另宣告緩刑3年，緩刑條件為簡男需依調解內容賠償張男家屬85萬元。記者張議晨／翻攝
高雄63歲張姓汽車維修工人遭車斗壓傷，送醫搶救仍重傷不治，肇事簡姓駕駛二審從重改判有期徒刑7月，另宣告緩刑3年，緩刑條件為簡男需依調解內容賠償張男家屬85萬元。記者張議晨／翻攝

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