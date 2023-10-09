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成效驚人！高鐵桃園站違停科技執法 3個半月違規猛降86.2%

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區自6月建置「違規停車偵測科技執法」，臨停等待超過3分鐘就屬違規停車，可處新台幣300元至1200元不等罰鍰。執法3個半月至今，從最高峰平均每天偵測違停152件，下降至平均每日約21件，下降幅度達86.2%，效果相當顯著。

桃園交通警察大隊統計，桃園高鐵站違停科技執法，6至10月平均每日違停從152件，逐月下降至49件、34件、17件及21件；每月取締違停件數由1495件，逐月下降至1048件、492件及442件。每日違停情形下降約131件，下降幅度高達86.2%。

對於桃園高鐵周邊停車秩序改善，當地民眾十分有感。黃姓駕駛表示，家人常常南北往來需要搭高鐵，先前接送區因為許多人違停，總造成車流大排長龍，如今建置違停科技執法後終於不用再擠車陣中。

警方表示，桃園高鐵接送區違停情形減少，周轉率也大幅提升，臨時接送區旁有30分鐘內免費的停車場，民眾可以多加利用；同時提醒，臨停等待超過3分鐘就屬違規停車，可處新台幣300元至600元罰鍰，違規停車處600元至1200元罰鍰。

臨停等待超過3分鐘就屬違規停車。記者周嘉茹／翻攝
臨停等待超過3分鐘就屬違規停車。記者周嘉茹／翻攝
桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區自6月建置「違規停車偵測科技執法」。記者周嘉茹／翻攝
桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區自6月建置「違規停車偵測科技執法」。記者周嘉茹／翻攝

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