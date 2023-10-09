高雄夫妻慘死輪下兒女想和解 肇事駕駛竟喊「沒錢」打發

高雄林姓男子去年10月11日下午開車撞死薛姓夫妻檔，一審被判依過失致死罪判刑1年，薛男家屬向林男索賠喪葬費，林男卻以一句「我沒錢」打發，至今仍未與對方家人和解，檢方不服上訴請求重判，高雄高分院審理後，合議庭認為林男毫無悔意，加重判刑2年。可上訴。

判決指出，林姓男子去年開車經橋頭區通典路與甲典街路口，未依規定在路口「停車再開」，撞上騎乘機車的薛姓夫妻檔，薛男倒地後全身多處骨折，送醫後不治，後座妻子也因傷重死亡。

事後薛男家屬有意跟林男和解，林卻僅願意賠償30萬元，並以一句「我沒錢」，不用再繼續要他和解回應薛男家屬，使得薛男及妻子僅獲強制險賠償。

橋頭地院審理時，法官認為林男當時行經事故路口時未依規定停車，為肇事主因，考量擔任技術員，月收為3萬元，依過失致死罪判刑1年，得入監服刑。

檢方不滿，認為薛姓夫妻檔慘死輪下，林男雖坦承肇事，案發後卻僅回對方家屬「我沒錢」，毫無誠意跟對方和解，犯罪後態度惡劣而無悔悟之心，一審僅判1年過輕，上訴請求加重改判。

高雄高分院審理時，合議庭希望雙方採修復式司法相互對話，彌補車禍造成的傷害，但薛男家屬到庭後，抨擊林男毫無和解誠意，告別式從未到場，連調解都是他們主動提出，林只有被動等待，一審判1年太輕，應該判3年。