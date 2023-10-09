鄰居死亡遺體剛送殯儀館 他進屋偷死者背包馬上露餡

基隆市金姓男子的鄰居楊姓男子在住處死亡，金男趁遺體移往殯儀館，房間未上鎖且沒人在家時，進去偷了死者的斜背包和楊的同居女友手表。事跡敗露後，金男否認行竊，辯稱拿出房間是要詢問是誰的，法官未採信，依竊盜罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，楊男今年3月4日近午被同居女友發現在兩人租屋處死亡，警方接獲蔡女報案後到場處理。住在隔壁房間的金姓男子，下午見楊男遺體被送往殯儀館，蔡女離開房間配合員警辦案，房門未鎖，進入行竊。

金男偷走楊男放在床上，裝著他的身分證、印章、郵局金融卡、行動電話和現金101元的卡其色斜背包，以及蔡女放在桌上的手表。金男得手後離開房間，下樓後待在大廳時，蔡女返回看到金男左手戴著她的手表，身旁放著楊男的斜背包，懷疑他是小偷，馬上報案。

警員到場，金男否認行竊，表示從屋內拿出這些物品後，帶到大廳，想問問看是誰的。警方帶回偵詢後，依竊盜罪嫌將金男移送法辦。檢察官偵訊後，認定金男犯行起訴。