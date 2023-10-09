E-mail示愛前女友沒回應 單親爸情人節直接堵人下場曝

新竹一名廖姓單親爸與前女友分手後想挽回，竟多次寄發電子郵件求復合，甚至在今年情人節前往前女友公司找人，還在臉書發文抒情：「最後一晚你可以陪陪我嗎？」前女友不堪其擾只好報警。新竹地院依跟蹤騷擾罪，處廖男拘役30日，易科罰金3萬元。

判決書指出，廖姓男子離婚育有一女，目前在果菜市場擔任搬運工。廖男與前女友分手後，今年2月20日發送E-mail到前女友信箱，內容提及：「想到我們從發親近最親密的人變成一句話也不說，你叫我要怎麼去接受突如其來的變化」、「還記得上次說過生日帶你去陽明山泡溫泉」、「我們說好要一起打拼今年更努力今年會過得更好，但現在你不在了，我的日子要怎麼過」。

今年2月至3月間，廖男又在臉書點名前女友：「最後一晚你可以陪陪我嗎？」見前女友沒有回應，廖男直接在2月14情人節當天，到前女友公司堵人，讓情前女友嚇到報警。事後廖男惱羞成怒，又發送E-mail痛罵：「愛你的前夫是嗎？」、「我看你早就劈腿了」。