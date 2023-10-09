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不加價買新車遭解約 他告贏特斯拉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

李姓男子在特斯拉官網訂購Model 3電動車並付十萬元訂金，特斯拉約一年後通知改款，要求加價買新車，李堅持原價買車，被解約，提告要求特斯拉加倍返還訂金。法院認定未能履約應歸責特斯拉，判決給付廿萬元加計利息給李男。

判決指出，李二○一九年八月十五日在特斯拉官方網站訂購電動車，支付訂金。二○二○年十月廿二日接到特斯拉通知車輛售價調漲，若他同意調漲後價格，預計十一月交車。李回覆不同意，被取消訂單。

李主張，訂購電動車報價二一八萬七四○○元，特斯拉後來提出新規格電動車報價二四三萬一九○○元，取消訂單不合理。士林簡易庭判特斯拉應給付李十萬元，特斯拉去年六月十五日將訂金十萬元，連同依年息百分之五計算利息四一六○元返還李；李不服，上訴主張應返還廿萬元加計利息。

合議庭調查，特斯拉人員二○二○年十月廿二日晚上六時五十五分以LINE通知李，車已生產出廠、若未在本季交車將取消訂單、交車日期安排十一月最後一周，李回覆想排一月交車，因新家在裝修；特斯拉人員七時十六分回訊，指住家未整修完成將取消訂單，李回覆「暫時先不用取消」。

當晚八時三分特斯拉人員寄電子郵件，指因應全球工廠生產配置調整，李訂購車輛規格未來將停止生產。若同意十二月中交付新規格車輛，車價將調整為二四三萬一九○○元。

李當晚九時四十分回覆不同意，要求依訂單價錢交車，特斯拉人員同晚十時廿七分回覆，若公司認為有人以意圖轉售車輛為目的或其他惡意原因下訂單，得單方面取消訂單，因此依合約取消訂單，啟動退款流程。

法院認為，依雙方電郵和LINE對話，最後導致無法履約應歸責特斯拉公司，判特斯拉應給付廿萬元及利息。不得上訴。

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