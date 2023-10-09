涉騙2億跑路 宜縣前專員聲押

宜蘭縣政府前專員許智信欠債二億元，躲藏十天後落網，被依詐欺、貪汙罪嫌移送地檢署。記者戴永華／攝影 宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉嫌誆騙募資、借貸二億元，上月廿八日失蹤，前天在台北高鐵站被警方逮捕；許供稱因為選舉積欠債務才會四處借錢，否認假借投資縣府重大活動誆騙，警方依貪汙、詐欺等罪嫌移送地檢署，檢方訊後聲押禁見。

許事發後因曠職遭縣府解雇，躲藏期間傳出連黑道都在找他；由於許任內常幫縣長林姿妙跑行程，有被害人指控他打著縣長親信，宣稱有辦法採購縣府標案賺錢募資與借貸，檢方擴大釐清。

許智信曾經營民宿，二○一八年參加羅東鎮民代表選舉落選，隔年進入宜蘭縣政府服務，在民政處公共造產擔任約雇專員，常幫縣長跑行程。

許智信上月廿八日突失聯，爆出他積欠二億元跑路，檢方指揮宜蘭縣調查站與礁溪警分局偵辦；事後許曾與少數債主聯繫碰面，請求寬容一點時間還錢，被警方過濾監視器掌握行蹤。

許先逃到苗栗頭份，改搭大眾運輸工具，又以徒步、搭計程車方式躲藏，請別人代訂飯店，每個地方都只住一天，往返高雄及台北二趟，期間有人接應，也帶了珠寶手飾變賣；由於他欠地下錢莊四千萬，傳黑道也在找他，一度還想偷渡出國。

警方監控得知他前天傍晚出現在高鐵台北站，前往逮人，許智信遠遠看到警察嚇了一跳，後來神情轉為輕鬆，配合走出高鐵站。警詢時他否認假借投資縣府重大活動誆騙募資，稱是自己幾年前選舉時，欠下大筆債務。

許昨天下午被移送宜蘭地檢署，正好碰到一名女性被害人，被害人問被上銬的許男「好好的一個人怎麼會變得如此狼狽？為什麼要這樣騙大家？」她說，許向她借一五○萬元，承諾給她比地下錢莊還高的利息，起初都有收到利息，後來看新聞才知他跑路，她這輩子辛苦存的錢及退休金全沒了。