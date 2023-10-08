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聲押禁見！宜縣府前專員涉犯詐欺欠債2億 逃亡滅證之虞
宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉嫌誆騙募資、借貸2億元，昨天傍晚在高鐵台北站落網被捕，宜蘭地檢署今晚間開庭複訊，認為被告涉犯貪污治罪條例及詐欺罪，有串證、逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。
宜蘭縣政府公共造產前許姓專員上月28日失蹤，外傳他積欠2億元債務跑路，被害人超過50人，目前有5名被害人報案，全案由宜蘭地檢署指揮調查站及礁溪警分局偵辦。檢方今晚表示，被告涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物及刑法之詐欺取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有串證、逃亡及滅證之虞，聲請羈押禁見。
外傳他欠下大筆睹債，向地下錢莊借貸，後來甚至打著投資縣府重大活動標案等理由，向外誆騙募資、借貸，支付比地下錢莊更高利息，錢坑越滾越大，9月28日落跑失聯。
據了解，許男落跑時開女友的車輛逃到苗栗，發現車上被放追蹤器，棄車後改換不同交通工具，每天請友人訂不同旅館，台北與高雄到處逃，身上帶著手飾珠寶變賣，但行蹤已被警方掌握，一度想偷渡出國，最後覺得有風險，整個人陷入走頭無路，昨天在高鐵台北站被逮。
許男到案時否認運用投次縣府活動標案的名義去借錢，而是他曾經因為選舉欠下的大筆債務，因而以一般投資或單純借貸來借款，有的向二胎借或地下錢莊，最後無力債還，被逼急了才跑路。
許男在外在外欠債1億至2億元的說法都有，還傳出地下錢莊被欠最多，有人被欠4千萬元，黑道急著找他，甚至村里長及代表等地方人士都被借100至200萬元，由於欠了太多錢，連自己都搞不清楚總共欠多少錢。
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