奔馳中彰投連8處…台中婦縱火釀5傷 檢依8個殺人未遂起訴

台中市60歲周姓婦人今年7月，載著4桶汽油，到台中、彰化、南投等8個地方縱火，造成5人受傷、財損；雖主動投案，但因犯後未全部坦承犯行，台中地檢依8個殺人未遂起訴。

檢警調查，周婦今年7月前往五金行、賣場，購買4個桶子、瓦斯噴槍，接著到加油站買4桶汽油，凌晨時分，她騎機車先後前往台中、彰化、南投等8個親友住處縱火，2小時內騎車奔馳約75公里，凌晨4時56分，她到派出所自首；雖火勢及時撲滅，仍造成5人受傷。

檢警訊問時，周婦否認有何殺人、傷害犯行，辯稱潑油點火時，不知有人在屋內，且都是在門外點火，並非有意放火傷害住戶，強調只是想嚇他們，無殺人、傷害犯意。

檢方認為，周婦因私人恩怨，不思理性解決及處置，竟不顧他人珍貴生命及財產，明知裡面有住人卻仍潑灑汽油縱火，未全部坦承犯行，犯後態度不佳，依8個殺人未遂起訴，並建請法院從重量刑。

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