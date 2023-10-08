中市警局曝檢舉達人身分證編碼 綠批：資安破口須道歉

PTT網友發現，台中市政府警察局將台中市前20名檢舉達人的身分證字號，僅用最簡單的編碼方式替代，在網路上流傳引發熱議。市議員江肇國批評警察局連最基本的個資保護觀念及專業不足，應加強教育。

市府數位治理局表示，數位局除提醒相關局處強化機敏性資料保護技術強度，並將此案例納入資安訓練課程內容，強化市府人員資訊安全保護意識。

江肇國表示，根據網友在PTT貼文指出，台中市政府警察局從自建系統資料庫撈取交通違規「檢舉達人」，其中身分證欄位「僅以最簡單的重新編碼方式」，簡單步驟還原就讓民眾身分證字號在網路流傳，甚至還可查出住址資訊，明顯影響當事人權益。

台中警察局撈出的「廿大檢舉達人」，警察局對外提供的資料，近一年來，前三名檢舉件數從14525到11000件，在PTT討論度高。

江肇國說，網友揭露此事至今，警察局至今無回應，資安防護及個資保護觀念脆弱，這還是治安單位，如警察局、市府局處誤以為「編碼」就是「加密」，認知混淆，難保類似情況恐再發生。