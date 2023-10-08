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涉詐領助理費案 北院11日傳高虹安出庭

中央社／ 台北8日電

台北地方法院審理高虹安涉嫌詐領助理費案。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院審理高虹安涉嫌詐領助理費案。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院審理高虹安涉嫌詐領助理費案，已陸續傳喚高女前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文出庭，前3人認罪求緩刑，王女則否認犯罪，北院11日傳喚高虹安出庭。

新竹市長高虹安被控立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費共計新台幣62萬5238元，扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安等5名被告。

北院於9月25日首度開庭，傳喚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷出庭，3人在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。黃惠玟強調自己只是員工，沒有決定權，「都是由高虹安決定」。

王郁文於10月2日庭訊時否認犯罪，強調她每個月都有實際工作及加班，並無虛灌酬金或不實請領加班費，確有捐出部分酬金或加班費做辦公室零用金，但由她自己決定如何運用，高虹安無法決定用途。

北院將於10月11日下午2時30分再度召開準備程序庭，傳喚高虹安到庭陳述。

高虹安 加班費 王郁文

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