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國慶大會暨酒會將登場 總統府周邊兩階段交管

中央社／ 台北8日電

雙十國慶即將到來，台北市警察局交通警察大隊表示，因應「國慶大會」活動，北市中正區、總統府周邊9日晚間至10日將進行兩階段交通管制，提醒駕駛和民眾多加留意。

交通警察大隊發布新聞稿表示，為配合國慶日各項慶祝活動需要，會場周邊區域及道路將實施交通管制，針對10日（星期二）「國慶大會」將實施兩階段管制。

首先，9日晚間10時至10日下午1時進行「人、車管制」，交管範圍為桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等，所圍區域。

其次，10日凌晨零時至下午1時「管車、不管人」（第一階段管制區域維持人、車管制），交管範圍是中華路（不含）、博愛路（含）以東；秀山街、永綏街、襄陽路、忠孝西路、徐州路、信義路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；林森南路、杭州南路（均不含）、中山南路北往南段、羅斯福路（含）以西；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等，所圍區域。

交通警察大隊提醒，管制區域外擴大交通疏導範圍，包括東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道（以上均含道路）。

針對10日下午5時起舉行的「國慶酒會」部分，交通警察大隊表示，當天下午3時30分至晚間8時「管車不管人」（車輛憑證入場），管制區域為重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域。

交通警察大隊指出，為配合國慶籌備委員會活動作業，貴陽街（重慶南路至懷寧街段）、寶慶路（博愛路至重慶南路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街一線）等汽機車停車格位，9日凌晨零時起至10日晚間8時禁止停車，未依規定駛離的車輛，警方將直接移置、拖吊。

國慶 警察 交通管制

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