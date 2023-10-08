新北查獲7家餐飲業者豬肉標示違規 依法開罰

新北市衛生局今天公布查獲7家餐飲業者，其中3家業者未標示豬肉原料原產地，4家業者豬肉原產地標示不實。將依違反食品安全衛生管理法開罰。

衛生局發布新聞稿指出，因應近期豬肉標示不實情形，衛生局10月啟動專案查核餐飲業者使用豬肉標示，累計已查核83家，查獲其中3家業者未標示豬肉原料原產地，4家業者豬肉原產地標示不實。

根據衛生局所公布資料，3家未標示豬肉原產地的業者是使用加拿大及美國進口的豬肉，另4家業者涉把原產地台灣的豬肉標示西班牙及加拿大進口，或把加拿大進口豬肉標示為台灣。

衛生局表示，未標示豬肉原料原產地的業者將依違反食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰; 標示不實者依違反同法處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

衛生局表示，另針對「新興冷凍」及「瑞騰國際」2家涉虛偽標記豬肉原產地的違規產品，曾出貨至新北下游餐飲業54家，經查現場皆已無案內批號違規肉品，經稽查詳細比對資料，這些業者並不知情，為產地標示不實的受害者，故未公布業者名單等資料。