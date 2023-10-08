下單買Model 3 不同意改款加價購被解約 他告贏特斯拉

去年參選基隆市議員失利的李嘉濠在特斯拉官網，訂購Model 3電動車並付10萬元訂金。特斯拉約1年後通知改款，請李加價買新車，李堅持買原車款，特斯拉通知解約。李提告要求特斯拉加倍返還訂金，法院審理後，認定未能履約應歸責特斯拉，判決特斯拉應給付20萬元加計利息給李嘉濠。

判決指出，李嘉濠2019年8月15日在特斯拉官方網站訂購Model 3 Performance電動車，並支付10萬元訂金。2020年10月22日接到特斯拉通知，車輛已開始生產，但售價調漲，若他同意調漲後的價格，預計11月交車。李回覆不同意，特斯拉稱依訂車條款取消訂單。

李嘉濠說，他訂購的電動車報價218萬7400元，特斯拉後來提出新規格電動車報價為243萬1900元。接到特斯拉通知取消訂單並退回訂金，他覺得不合理，向基隆地方法院提出告訴，依民法第249條第3款規定，要求特斯拉加倍返還訂金共20萬元。

特斯拉公司位在台北市內湖，基隆地院依職權移送管轄法院士林地院審理，簡易庭判決特斯拉應給付李嘉濠10萬元。特斯拉在去年6月15日將訂金10萬元，連同依年息5%計算的利息4160元返還李嘉濠；李不服判決並上訴，主張特斯拉應返還20萬元並加計利息。

特斯拉辯稱，李嘉濠預訂尚未上市電動車屬預約性質，應待確認最終價格並經李男同意，買賣契約才成立，李支付的10萬元訂金僅為立約訂金。公司2020年7月起多次通知李男辦理交車事宜，但李未履約，藉故拖延交車時間，又拒絕支付改款車價金，訂單無法履行可歸責李男，公司才依訂車條款約定解除契約關係。

法院合議庭調查雙方談論解約過程，特斯拉人員2020年10月22日晚上6點55分以LINE通知李嘉濠，車已生產出廠、若未在本季交車將會取消訂單、交車日期安排在11月最後一周。李回覆想排1月交車，因為新家還在裝修。特斯拉人員7點16分又傳訊給李，指因住家尚未整修完成，將取消訂單，並返還訂購費用。李回覆確認房屋裝修狀況再回覆訂單處理事宜、「暫時先不用取消」。

當晚8點3分，特斯拉人員寄送電子郵件給李嘉濠，指因應全球工廠生產配置調整，李訂購的車輛規格未來將停止生產。若同意12月中旬交付新規格車輛，車價將調整為243萬1900元，並請李在10月23日晚間10點前回復意願。

李在當晚9點40分以電郵回覆不同意被逕行修改訂單價格，請特斯拉依照訂單內容交車。特斯拉人員同晚10點27分回覆李，倘若公司認為有人以意圖轉售車輛為目的或其他惡意原因而下訂單，得單方面取消訂單，因此將依照訂購合約取消李的訂單，並啟動退款流程。