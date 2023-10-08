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幫載2百公斤垃圾倒公家清潔車 獲利6百…清潔隊員自首判免刑
新竹市環保局邱姓清潔隊員，因礙於胡姓友人情面，利用職務之便，幫胡女用環保局垃圾車運載近200公斤裝潢修繕廢棄物，讓胡女免繳600元廢棄物處理費。邱男得知自己行為可能涉犯貪汙治罪條例後，立即向廉政署自首。新竹地院認為邱男不法利益僅600元，加上他犯罪後自首，最終判處免刑。
判決書指出，邱男去年5月31日中午12時35分許，會同胡女在新竹市某垃圾清運起運點，將胡女委請陳男用小貨車載運的18袋裝潢修繕等一般事業廢棄物，傾倒在環保局垃圾車壓縮車斗內。
邱男明知根據「新竹市代清除處理一般廢棄物及一般事業廢棄物收費標準表」，需規定磅量後繳納費用，以100公斤為計價單位，每100公斤代處理費為300元，未滿100公斤以100公斤計，胡女18袋垃圾每袋重量5至10公斤，近約200公斤，邱男利用職務之便，讓胡女因此獲取免繳納代處理費600元。
邱男事後詢問清潔隊班長及諮詢新竹市政府政風人員，得知自己可能涉犯貪汙治罪條例，去年6月8日至法務部廉政署北部地區調查組自首。
法官認為，邱男犯罪後自首，且所為圖利犯行僅有1次、所圖得他人的不法利益僅600元，實質損害非鉅、情節輕微，事後也將600元處理費用繳予新竹市環保局，且邱男還需扶養母親、太太和3名仍在就學之子女，若褫奪公權勢必無法繼續擔任現在工作，考量邱男一時失慮而犯罪，法官最終判處免刑。
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