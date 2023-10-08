好油版主林裕紘自導自演遭恐嚇 法院凌晨裁定收押

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘訊後，遭檢方依偽造文書、恐嚇及誣告等罪向法院聲請羈押並禁止接見。法官今晨1點裁定收押禁見。 記者黃仲明／攝影

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘上月自爆全家皆遭網友恐嚇威脅，檢警追查發現疑似「自導自演」，而他的po文致歉讓案情大逆轉。林昨晨返國隨即被帶往桃市刑大科偵隊協助釐清案情，警詢後移送桃園地方檢察署複訊，檢方訊後依涉嫌偽造私文書、恐嚇及誣告等罪向地院聲請羈押禁見，歷經2.5小時庭訊，法官今晨1點裁定收押禁見。

由於法官仍有2件詐欺案件正在進行羈押庭，因此林裕紘的聲押獲准的理由書，桃園地方法院將於今日白天再行公佈。