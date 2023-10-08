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「Lin bay 好油」林裕紘自導自演遭恐嚇 法院凌晨裁定收押

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好油版主林裕紘自導自演遭恐嚇 法院凌晨裁定收押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘訊後，遭檢方依偽造文書、恐嚇及誣告等罪向法院聲請羈押並禁止接見。法官今晨1點裁定收押禁見。 記者黃仲明／攝影
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘訊後，遭檢方依偽造文書、恐嚇及誣告等罪向法院聲請羈押並禁止接見。法官今晨1點裁定收押禁見。 記者黃仲明／攝影

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘上月自爆全家皆遭網友恐嚇威脅，檢警追查發現疑似「自導自演」，而他的po文致歉讓案情大逆轉。林昨晨返國隨即被帶往桃市刑大科偵隊協助釐清案情，警詢後移送桃園地方檢察署複訊，檢方訊後依涉嫌偽造私文書、恐嚇及誣告等罪向地院聲請羈押禁見，歷經2.5小時庭訊，法官今晨1點裁定收押禁見。

由於法官仍有2件詐欺案件正在進行羈押庭，因此林裕紘的聲押獲准的理由書，桃園地方法院將於今日白天再行公佈。

桃檢聲押理由指出，在臉書社群網站經營「Lin Bay好油」粉絲專頁林姓版主涉嫌偽造文書等案件，經重大刑案專組檢察官指揮刑事局、桃園市警局偵辦，昨晨在林返國後，以通知書請他到案說明，複訊後，認為林涉嫌刑法第220條2項、第216條、第210條行使偽造私文書，刑法第171條未指定犯人誣告，以及第305條恐嚇等罪嫌，有湮滅及勾串證人之虞，訊後向法院聲請羈押並禁止接見。

「Lin bay好油」版主林裕紘今天凌晨1點遭桃園地院法官裁定收押禁見。記者陳恩惠/攝影
「Lin bay好油」版主林裕紘今天凌晨1點遭桃園地院法官裁定收押禁見。記者陳恩惠/攝影

恐嚇 林裕紘 好油

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