付清兒子彌月禮就離婚...驚知非孩子爹 送貨員怒告前妻獲判賠
設籍高雄市陳姓男子前年4月與從小一起長大鄰居邱姓女子結婚，邱女婚後因北上工作與丈夫聚少離多，去年2月邱女產下一子，陳男才開心支付月子中心及彌月文禮盒費用，事隔一個月，發現邱女與公司同事陳男有婚外情，協議離婚後卻收到法院否認子女案件通知，才知被戴「綠帽」，小孩竟是前妻與又再婚的同事陳男在二人婚姻關係紹存續時所受胎，怒提告請求侵權行為損害賠償事件，新北地院日前判決邱女與同事陳男應賠償40萬元，可上訴。
判決指出，在台中市擔任司機送貨員的陳男於2021年4月28日與自幼係鄰居關係，青少年時期即發展為男女朋友關係的邱女結婚，婚後一個月，邱女因工作關係，獨自北上至新北市三重區一間電子公司上班，二人分居兩地，仍天天透過手機通訊軟體相互關懷，邱女於2022年2月25日產下一子，生子後月子中心費用6萬3042元及兒子彌月禮費用6175元均由陳男支付。
不料，兒子才出生一個月，驚聞妻子邱女與公司同事陳姓男子有婚外情，雙方於2022年3月29日協議離婚，沒想到，邱女離婚後不到半個月便與同事陳男結婚，還向法院提出否認子女案，前夫陳男收到法院通知，才驚知前妻所生之子，親生父視竟是前妻同事陳男，一怒之下按鈴提告前妻及陳男二人同時請求侵權行為損害賠償200萬元精神撫慰金。
邱女到案後辯稱，因北上工作與前夫分居多時，雙方早已無感情基礎，而前夫給付月子中心及小孩彌月禮盒費用動機並非是基於認為小孩是前夫的，僅是基於家人間情誼而給付。法官認為，其前夫陳男離婚後，始知悉小孩非其親生子，且依雙方分居兩地時的手機通訊軟體互動頻繁，並無邱女所言已無感情的冷漠，日前判決邱女及其再婚陳男二人，須賠償前夫陳男40萬元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言