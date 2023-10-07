付清兒子彌月禮就離婚...驚知非孩子爹 送貨員怒告前妻獲判賠

設籍高雄市陳姓男子前年4月與從小一起長大鄰居邱姓女子結婚，邱女婚後因北上工作與丈夫聚少離多，去年2月邱女產下一子，陳男才開心支付月子中心及彌月文禮盒費用，事隔一個月，發現邱女與公司同事陳男有婚外情，協議離婚後卻收到法院否認子女案件通知，才知被戴「綠帽」，小孩竟是前妻與又再婚的同事陳男在二人婚姻關係紹存續時所受胎，怒提告請求侵權行為損害賠償事件，新北地院日前判決邱女與同事陳男應賠償40萬元，可上訴。

判決指出，在台中市擔任司機送貨員的陳男於2021年4月28日與自幼係鄰居關係，青少年時期即發展為男女朋友關係的邱女結婚，婚後一個月，邱女因工作關係，獨自北上至新北市三重區一間電子公司上班，二人分居兩地，仍天天透過手機通訊軟體相互關懷，邱女於2022年2月25日產下一子，生子後月子中心費用6萬3042元及兒子彌月禮費用6175元均由陳男支付。

不料，兒子才出生一個月，驚聞妻子邱女與公司同事陳姓男子有婚外情，雙方於2022年3月29日協議離婚，沒想到，邱女離婚後不到半個月便與同事陳男結婚，還向法院提出否認子女案，前夫陳男收到法院通知，才驚知前妻所生之子，親生父視竟是前妻同事陳男，一怒之下按鈴提告前妻及陳男二人同時請求侵權行為損害賠償200萬元精神撫慰金。