快訊

今年第15號颱風「布拉萬」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

亞運棒球／全力搶金！中華隊金牌戰抗韓先發打線出爐

亞運軟網／不敵日本三金大魔王 張祐菘男單銀牌作收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滴醋致新冠肺炎快篩偽陽性 4名一兵爽休隔離假吃官司

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南吳、劉及王姓男子及高雄吳姓男子4人，今年初在陸軍步兵第203旅同一連隊服役且都是上兵，同日以工業醋滴入COVID-19快篩試劑上，致試劑出現偽陽性反應後向連隊請假，准假6天，事後被抓包，法官認4人意圖免除職役詐偽罪均判1年，高雄吳男另案服刑外，其他3人獲緩刑。

判決指出，吳等4人今年1、2月間，隸屬陸軍步兵第203旅3營2連、級職為一兵，同時，4人均於去年10月20日入伍，分別於今年2月3日至8日陸續退伍。依當時中央疫情指揮中心規範，如因感染法定傳染病COVID-19，且經篩檢陽性確診者，需至少居家隔離5日，5日後快篩陰性或距解除隔離日已達7日，可解除相關隔離措施。

案發時，吳等4人均已破百，今年1月28日分別在台南、高雄住家休息之際，均以工業醋滴入COVID-19檢測快篩試劑上，使該快篩試劑產生2條紅線偽陽性反應，並將該偽造快篩試劑拍照傳送給主管，欺騙其服役部隊，誤認他們確實罹患COVID-19，准予1月29日晚間7時30分至2月4日7時30分請假，且將該不實資訊登載在部隊請假人員名冊，致生損害部隊對於人員管理正確性，藉以免除該段期間內職役。

然而，4人請假時機太過巧合，台南地檢署據報後指揮台南憲兵隊偵查起訴。吳等4人均坦承不諱，且有請假單、試劑照片等相關資料佐證，法官認事證明確。

台南地院審酌，吳4人行為時為現役軍人，未能遵守軍紀，竟均意圖免除職役，而以偽造COVID-19檢測快篩試劑檢測結果的詐偽手段，使其服役單位陷於錯誤而准予請假，據以免除於請假職役，影響國軍戰力整備，並致生損害於服役單位對於人員管理正確性。念及4人犯後均知坦承犯行認錯，未無端耗費司法資源，犯後態度均非惡劣，依法量處其刑。

法官認台南吳、劉及王姓男子3人一時失慮而觸法，犯後均坦承犯行而未為隱瞞，均存有悔悟之意，宣告緩刑2年，以啟自新，緩刑期間提供100小時的義務勞務。至於高雄吳男因另觸犯妨害秩序罪，經法院裁定應執行1年而現服刑中，並不符合緩刑要件。 　　

台南地院指出，吳男等4人犯後均知坦承犯行認錯，未無端耗費司法資源，犯後態度均非惡劣，依法量處其刑。圖／本報資料照
台南地院指出，吳男等4人犯後均知坦承犯行認錯，未無端耗費司法資源，犯後態度均非惡劣，依法量處其刑。圖／本報資料照

快篩試劑 台南 COVID-19

延伸閱讀

高雄租客問租處只有冷磚要用哪款暖爐 網神回這句笑翻

前所未有 首屆TTXC台灣文化科技大會高雄重磅登場

數位匯流於高雄TTXC台灣文化科技大會正式開幕

首屆TTXC在高雄開幕 4面向打造文化科技新品牌

相關新聞

人夫老闆像「選宮」偷吃女助理 老婆回家躲衣櫥仍被逮

台中廖姓女子擔任已婚的劉姓老闆助理，且因工作關係和劉及其陳姓妻子同住，陳女有次回家聽見廖房間傳出怪聲，進房查看驚覺老公躲...

付清兒子彌月禮就離婚 驚知非孩子爹 送貨員怒告前妻獲判賠

設籍高雄市陳姓男子前年4月與從小一起長大鄰居邱姓女子結婚，邱女婚後因北上工作與丈夫聚少離多，去年2月邱女產下一子，陳男才...

滴醋致新冠肺炎快篩偽陽性 4名一兵爽休隔離假吃官司

台南吳、劉及王姓男子及高雄吳姓男子4人，今年初在陸軍步兵第203旅同一連隊服役且都是上兵，同日以工業醋滴入COVID-1...

屏東瑪家國有林地被當垃圾場 縮時錄影3人偷倒劣行「全都錄」

屏東縣瑪家鄉好茶道路位處偏遠山區，山林地常發現被人偷倒家庭廢棄物，林業保育署屏東分署潮州工作站運用科技執法，在汙染點架設...

皮革廠繞流排放超標39倍廢水 最重可開罰2千萬元

環境部環境管理署南區環境管理中心在二仁溪流域巡查汙染源，發現高雄市湖內區某皮革廠疑似排放高濃度廢水，透過與高雄市政府環境...

搶在眼睛開刀前喝個夠 高雄女騎士一個動作先進警局

林姓女子昨晚騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因停紅燈壓在斑馬線上，被警網攔查，警方聞到林身上有酒味，林聲稱因明天眼睛要開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。