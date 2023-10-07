滴醋致新冠肺炎快篩偽陽性 4名一兵爽休隔離假吃官司
台南吳、劉及王姓男子及高雄吳姓男子4人，今年初在陸軍步兵第203旅同一連隊服役且都是上兵，同日以工業醋滴入COVID-19快篩試劑上，致試劑出現偽陽性反應後向連隊請假，准假6天，事後被抓包，法官認4人意圖免除職役詐偽罪均判1年，高雄吳男另案服刑外，其他3人獲緩刑。
判決指出，吳等4人今年1、2月間，隸屬陸軍步兵第203旅3營2連、級職為一兵，同時，4人均於去年10月20日入伍，分別於今年2月3日至8日陸續退伍。依當時中央疫情指揮中心規範，如因感染法定傳染病COVID-19，且經篩檢陽性確診者，需至少居家隔離5日，5日後快篩陰性或距解除隔離日已達7日，可解除相關隔離措施。
案發時，吳等4人均已破百，今年1月28日分別在台南、高雄住家休息之際，均以工業醋滴入COVID-19檢測快篩試劑上，使該快篩試劑產生2條紅線偽陽性反應，並將該偽造快篩試劑拍照傳送給主管，欺騙其服役部隊，誤認他們確實罹患COVID-19，准予1月29日晚間7時30分至2月4日7時30分請假，且將該不實資訊登載在部隊請假人員名冊，致生損害部隊對於人員管理正確性，藉以免除該段期間內職役。
然而，4人請假時機太過巧合，台南地檢署據報後指揮台南憲兵隊偵查起訴。吳等4人均坦承不諱，且有請假單、試劑照片等相關資料佐證，法官認事證明確。
台南地院審酌，吳4人行為時為現役軍人，未能遵守軍紀，竟均意圖免除職役，而以偽造COVID-19檢測快篩試劑檢測結果的詐偽手段，使其服役單位陷於錯誤而准予請假，據以免除於請假職役，影響國軍戰力整備，並致生損害於服役單位對於人員管理正確性。念及4人犯後均知坦承犯行認錯，未無端耗費司法資源，犯後態度均非惡劣，依法量處其刑。
法官認台南吳、劉及王姓男子3人一時失慮而觸法，犯後均坦承犯行而未為隱瞞，均存有悔悟之意，宣告緩刑2年，以啟自新，緩刑期間提供100小時的義務勞務。至於高雄吳男因另觸犯妨害秩序罪，經法院裁定應執行1年而現服刑中，並不符合緩刑要件。
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