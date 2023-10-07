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屏東瑪家國有林地被當垃圾場 縮時錄影3人偷倒劣行「全都錄」
屏東縣瑪家鄉好茶道路位處偏遠山區，山林地常發現被人偷倒家庭廢棄物，林業保育署屏東分署潮州工作站運用科技執法，在汙染點架設縮時攝影全天錄影監控，月前和保安警察第7總隊第8大隊合力揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局依違反廢棄物清理法裁處罰鍰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物，恢復環境整潔。
林業保育署屏東分署，瑪家鄉好茶道路因地位偏僻，路旁的國有山林地發現遭人濫倒廢棄物，不僅造成環境髒亂、水源汙染，還會讓野生動物棲地受到破壞，為揪出破壞環境者，屏東分署選定汙染熱點，在隱密處架設縮時攝影全時監控，並從垃圾堆中找到可供指認的事證，聯手警方揪出丟棄垃圾的張姓、廖姓及李姓民眾。
因縮時攝影錄下偷倒廢棄物行為，3人看到畫面均低頭承認，說為貪圖一時方便將家裡的垃圾帶到荒僻的路邊倒，自以為神不知鬼不覺，保證下次不會了；縣環保局日前依違反廢棄物清理法裁處2400元及3600元罰鍰，廢棄物清理也令3人負責，3人均已雇工清除自己濫倒的垃圾。
林業保育署屏東分署說，國有林地面積遼闊、地處偏僻，部分民眾因貪圖便利而心存僥倖，隨意將垃圾或事業廢棄物傾倒於荒僻的產業道路旁或山林中，除加強巡視頻度，更應用科技器材監控，包括無人機及監視器設備蒐證等，並與在地社區結盟，召募森林監測調查志工，擴大國有林地監督網絡。未來縮時攝影機將隨時轉移陣地，並持續與保安警察合作加強查緝，讓缺乏公德心的民眾無機可乘
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