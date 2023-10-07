快訊

亞運棒球／「兵役之戰」不會告吹 韓媒有信心：球場排水佳

突發文「承諾像泡沫」網友瘋猜與JYP有狀況？子瑜媽回應了

亞運滑輪／第18金！女子花式洪筱晴、張緻如金包銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東瑪家國有林地被當垃圾場 縮時錄影3人偷倒劣行「全都錄」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣瑪家鄉好茶道路位處偏遠山區，山林地常發現被人偷倒家庭廢棄物，林業保育署屏東分署潮州工作站運用科技執法，在汙染點架設縮時攝影全天錄影監控，月前和保安警察第7總隊第8大隊合力揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局依違反廢棄物清理法裁處罰鍰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物，恢復環境整潔。

林業保育署屏東分署，瑪家鄉好茶道路因地位偏僻，路旁的國有山林地發現遭人濫倒廢棄物，不僅造成環境髒亂、水源汙染，還會讓野生動物棲地受到破壞，為揪出破壞環境者，屏東分署選定汙染熱點，在隱密處架設縮時攝影全時監控，並從垃圾堆中找到可供指認的事證，聯手警方揪出丟棄垃圾的張姓、廖姓及李姓民眾。

因縮時攝影錄下偷倒廢棄物行為，3人看到畫面均低頭承認，說為貪圖一時方便將家裡的垃圾帶到荒僻的路邊倒，自以為神不知鬼不覺，保證下次不會了；縣環保局日前依違反廢棄物清理法裁處2400元及3600元罰鍰，廢棄物清理也令3人負責，3人均已雇工清除自己濫倒的垃圾。

林業保育署屏東分署說，國有林地面積遼闊、地處偏僻，部分民眾因貪圖便利而心存僥倖，隨意將垃圾或事業廢棄物傾倒於荒僻的產業道路旁或山林中，除加強巡視頻度，更應用科技器材監控，包括無人機及監視器設備蒐證等，並與在地社區結盟，召募森林監測調查志工，擴大國有林地監督網絡。未來縮時攝影機將隨時轉移陣地，並持續與保安警察合作加強查緝，讓缺乏公德心的民眾無機可乘

林業保育署屏東分署運用科技執法，在瑪家鄉好茶道路汙染點架設縮時攝影監控，揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局開罰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物。圖／林業保育署屏東分署提供
林業保育署屏東分署運用科技執法，在瑪家鄉好茶道路汙染點架設縮時攝影監控，揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局開罰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物。圖／林業保育署屏東分署提供
林業保育署屏東分署運用科技執法，在瑪家鄉好茶道路汙染點架設縮時攝影監控，揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局開罰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物。圖／林業保育署屏東分署提供
林業保育署屏東分署運用科技執法，在瑪家鄉好茶道路汙染點架設縮時攝影監控，揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局開罰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物。圖／林業保育署屏東分署提供
林業保育署屏東分署運用科技執法，在瑪家鄉好茶道路汙染點架設縮時攝影監控，揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局開罰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物。圖／林業保育署屏東分署提供
林業保育署屏東分署運用科技執法，在瑪家鄉好茶道路汙染點架設縮時攝影監控，揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局開罰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物。圖／林業保育署屏東分署提供
林業保育署屏東分署運用科技執法，在瑪家鄉好茶道路汙染點架設縮時攝影監控，揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局開罰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物。圖／林業保育署屏東分署提供
林業保育署屏東分署運用科技執法，在瑪家鄉好茶道路汙染點架設縮時攝影監控，揪出2起、3人濫倒廢棄物，環保局開罰外，並令行為人清理濫倒的廢棄物。圖／林業保育署屏東分署提供

廢棄物 屏東縣

延伸閱讀

「最美魚販」被男星亂摸！錄影當下直接磨蹭她

東方奧斯卡肯定半島歌謠、屏東總圖 獲日本優良設計獎

國慶連假原迎來近滿房榮景 小犬狂咬屏東旅宿出現退延訂

屏東明揚大火殉職四勇消公祭 蔡英文頒發褒揚令

相關新聞

屏東瑪家國有林地被當垃圾場 縮時錄影3人偷倒劣行「全都錄」

屏東縣瑪家鄉好茶道路位處偏遠山區，山林地常發現被人偷倒家庭廢棄物，林業保育署屏東分署潮州工作站運用科技執法，在汙染點架設...

皮革廠繞流排放超標39倍廢水 最重可開罰2千萬元

環境部環境管理署南區環境管理中心在二仁溪流域巡查汙染源，發現高雄市湖內區某皮革廠疑似排放高濃度廢水，透過與高雄市政府環境...

搶在眼睛開刀前喝個夠 高雄女騎士一個動作先進警局

林姓女子昨晚騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因停紅燈壓在斑馬線上，被警網攔查，警方聞到林身上有酒味，林聲稱因明天眼睛要開...

追不到砍她176刀還想「冥婚」 王鴻偉拖14年沒槍決 聲請再審遭駁

男子王鴻偉23年前開賓士車撞擊拒絕他追求的女子張雅玲，拖載到淡海，狂刺她176刀，死者被發現時，頸部幾乎被斬斷，最高法院...

警違法搜索 詐團人贓俱獲卻無罪

蕭姓男子在台中市太原夜市遇保安警察大隊盤查，警方從他車內扣得裝有四百八十一萬元現金的三個袋子，追查疑為詐騙集團經營賭博網...

被控不倫 登山女神判賠30萬元

有「登山女神」外號的曾格爾去年與富商陳坤保相約泡湯，陳妻岳啟儒發現兩人曖昧對話紀錄，提侵權行為損害賠償訴訟，告曾格爾侵害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。