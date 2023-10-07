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搶在眼睛開刀前喝個夠 高雄女騎士一個動作先進警局

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓女子昨晚騎機車行經高雄市鳳山區一處路口，因停紅燈壓在斑馬線上，被警網攔查，警方聞到林身上有酒味，林聲稱因明天眼睛要開刀，醫生叮囑術後得戒酒，因此在術前和友人相聚，林哀求警放她一馬，警方不為所動，經酒測，酒測值超過每公升0.52毫克，被逮捕送辦。

鳳山警分局新甲派出所所長許江坪、警員李尚縉、莊盛惟，昨晚9時許巡經鳳山區五甲一路與南京路口，發現前方機車林姓女騎士（58歲）違規行駛在斑馬線上，趨前攔查。

警方靠近林女後，聞到她身上飄散濃厚酒氣，詢問林女「是否有喝酒？」林坦承「喝了4瓶啤酒」，警方拿感知器測試，當場亮起紅燈，林女解釋，因明天眼睛要動手術，醫生叮嚀開完刀後暫時勿喝酒，因此在開刀前一晚和朋友相聚。

警方質疑，「喝了酒，明天要如何開刀？」林女當場求饒，請警方放她一馬，警方不為所動，對她施以酒測，結果酒測值超過每公升0.52毫克，被上銬逮捕；警詢後，依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓女子昨晚騎機車酒駕，聲稱隔天眼睛要開刀，醫生叮囑術後得戒酒，才在前一晚和友人相聚，警方對她酒測，結果超標先進警局。記者石秀華／翻攝
林姓女子昨晚騎機車酒駕，聲稱隔天眼睛要開刀，醫生叮囑術後得戒酒，才在前一晚和友人相聚，警方對她酒測，結果超標先進警局。記者石秀華／翻攝
林姓女子昨晚騎機車酒駕，聲稱隔天眼睛要開刀，醫生叮囑術後得戒酒，才在前一晚和友人相聚，警方對她酒測，結果超標先進了警局。記者石秀華／翻攝
林姓女子昨晚騎機車酒駕，聲稱隔天眼睛要開刀，醫生叮囑術後得戒酒，才在前一晚和友人相聚，警方對她酒測，結果超標先進了警局。記者石秀華／翻攝
林姓女子昨晚騎機車因壓在斑馬線上，被警攔查發現她酒駕。記者石秀華／翻攝
林姓女子昨晚騎機車因壓在斑馬線上，被警攔查發現她酒駕。記者石秀華／翻攝

酒測 高雄市 酒駕

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