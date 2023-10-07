追不到砍她176刀還想「冥婚」 王鴻偉拖14年沒槍決 聲請再審遭駁

男子王鴻偉23年前開賓士車撞擊拒絕他追求的女子張雅玲，拖載到淡海，狂刺她176刀，死者被發現時，頸部幾乎被斬斷，最高法院2009年駁回王上訴，死刑定讞，但至今都未執行槍決。王因在看守所時和母親說「妳們先不要跟對方和解，到時賠了錢，又賠了兒子」，被認定無悔改之意，他認為是斷章取義，聲請再審，台灣高等法院駁回。

2000年9月26日，年僅20歲的張姓女子被發現陳屍在淡水商工路的草叢間，下身赤裸，死狀悽慘。警方調查後發現行凶的是建商小開、當時讀工專夜間部的王鴻偉，他因追求張女不成而起殺機，先開車撞昏張女，再偽裝成姦殺棄屍。檢方原以為張女被砍十多刀，但相驗時法醫清洗死者身上血跡，赫見她的臉、手、背部布滿密密麻麻的刀痕，共達176刀。

當時王鴻偉的母親認為兒子殺害的是「女友」，並表示兒子曾拿張女的相片給她看，說兩人正在交往。不過張女家屬否認，指兩人8月才結識，雖曾和一大群朋友外出，但沒有單獨約會。

檢警調查，王熱烈追張女卻遭拒，他忿恨地在日記寫下「我得不到的別人也不要想得到！」王曾7度被判死刑，2009年被判死刑定讞。

王遲遲未伏法，2017年間時任檢察總長的顏大和以王是「突遭情變刺激殺人」，且最高法院未就有無「教化可能性」事證調查，替王提非常上訴。消息傳出後，死者胞姊震驚、失望，質疑「檢察官的角色不是保護被害人嗎？」

最高法院認為，王鴻偉曾跟母親說「妳們先不要跟對方和解，到時賠了錢，又賠了兒子」，可見道歉是為了自己的利益盤算。律師曾告訴王「要讓法官感動」，甚至要安排外人來請求，最高法院認為非常上訴無理，2018年3月8日駁回。

王鴻偉多次聲請再審都遭駁，這回他的理由是曾和律師談到「我實在悔不當初，如有機會回歸社會，會努力賺錢補償其家屬，也會做冥婚迎娶的動作」，他自白後一再要家人設法賠償被害人，說出「先不要和解」應只是一時氣話。

王說經宗教師教誨多年，已真誠悔改，法院以他23年前的會面紀錄來判斷他的犯後態度，判決不當。

高院認為王鴻偉先前就用相同事由聲請再審，屢遭駁回，本件聲請違背刑事訴訟法程序且無從補正，裁定駁回。

王想盡法子「求生」，曾與另12名死刑犯向總統請求赦免卻未獲回應，提行政訴訟要求蔡英文核准特赦或減刑。台北高等行政法院認為赦免或減刑是憲法賦予總統的職權，並非司法審查的爭議，裁定駁回。最高行政法院去年12月駁回抗告。