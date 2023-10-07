警違法搜索 詐團人贓俱獲卻無罪

台中市警局保安大隊。記者曾健祐／攝影 蕭姓男子在台中市太原夜市遇保安警察大隊盤查，警方從他車內扣得裝有四百八十一萬元現金的三個袋子，追查疑為詐騙集團經營賭博網站的賭金，依賭博、洗錢罪起訴。台中地方法院發現警方未依警察職權行使法規定告知要搜索，就命蕭「拿出來啦」，搜索違法，排除證據力後判蕭無罪。

台中地檢署起訴指，蕭與詐團經營賭博網站，二○二一年八月九日搭廖姓友人的車在太原夜市附近被保安大隊攔檢，員警在車內發現賭金高達四百八十一萬四千七百元。檢警將扣案手機送鑑識還原，認為他涉嫌賭博、洗錢。

台中地院審理時，蕭辯稱四百多萬元是替陳姓老闆拿回家的錢，被警察圍住、拍他頭，嚇到才說是賭博的錢。律師辯稱蕭未同意搜索，警方打開提袋前無證據顯示裡頭有何違禁物，難認蕭供詞出於自由意志，警方搜索、逮捕均不合法，應排除扣案物證據力。

法院傳喚保大賀姓、尤姓警員，兩人稱看到兩輛車違停、交頭接耳，一見警車過去就加速駛離，認為有盤查必要，且蕭稱這筆錢是線上賭博來的。

法院勘驗畫面認為，警方直接要求蕭交出車內提袋，也未告知要搜索，命令蕭「你打開、自己打開」，蕭顯是受優勢警力控制，事後讓蕭補簽自願受搜索同意書，也不符規定。