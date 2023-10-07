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被控不倫 登山女神判賠30萬元

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

曾格爾。圖/截自曾格爾臉書
曾格爾。圖/截自曾格爾臉書
有「登山女神」外號的曾格爾去年與富商陳坤保相約泡湯，陳妻岳啟儒發現兩人曖昧對話紀錄，提侵權行為損害賠償訴訟，告曾格爾侵害配偶權，士林地方法院民事庭昨判曾格爾賠償卅萬元。

岳啟儒控訴曾格爾與陳坤保有超乎一般友情的對話，指曾、陳二人去年八月廿九日相約到「三二行館」泡湯、共宿，侵害她的配偶權，起訴求償二百萬精神慰撫金。

曾格爾抗辯，稱不知陳坤保已婚，兩人到行館僅用餐，無泡湯、共宿。

士院檢視曾女與陳的網路通訊對話紀錄，參酌陳和張姓證人證述，認定曾女知陳已婚，且去年兩人到行館確有泡湯、住宿，顯已侵害岳女配偶權。

據了解，岳啟儒去年在iPad中發現曾格爾與丈夫泡湯後互傳訊息，內容提到「昨晚沒防護，記得買藥吃」，岳女立刻提告。陳坤保稱「藥物」指的是胃藥，但透過律師聲明，承認與曾格爾泡湯「有肢體親密接觸」。張姓證人證稱，二○一一年底，曾格爾與小編曾到陳、岳二人住所討論登山募款事宜，早知兩人是夫妻，當晚陳知道妻子會晚歸，不願與曾女獨處，因此請他到家中作客。

前天岳啟儒發文表示一年過去傷痛可以放下，是非對錯不能忘記，相信會迎來正義。

曾格爾

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