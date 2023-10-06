快訊

台灣觀光客在北海道自駕車禍？3人重傷、4人輕傷 事故原因待調查

不畏家境苦！募資圓夢到德國留學 建中高材生：整個台灣都在替我找出路

亞運棒球／現場大雨不止…消化試合裁定輸日本 中華隊只用2投仍賺到

嘉義火車站2名街友鬥毆致死凶嫌續押 嘉檢起訴國民法官參審

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義火車站前7月6日凌晨，57歲莊姓街友酒後與聽障71歲葉姓街友，，爆發肢體衝突，莊男涉打死葉男，嘉義地檢署偵結，依傷害致人於死罪起訴莊男，莊男在押，移審嘉義地法院，下午裁定續押，院方說，此案屬國民法官參與審判第三案。

起訴書說，莊男與葉男不相識，7月6日凌晨3點33分，在嘉義車站前，莊男酒後與有聽障葉男因溝通不良發生肢體衝突，葉男先推莊男，莊男反擊用手勾拉葉男脖子往前推撲，葉男往後摔倒、後腦撞擊地面，莊男還用手繼續毆打葉男後離開。

葉男凌晨4點48分帶行李到車站前身障公廁如廁，不料昏倒在內，上午8點，清潔人員檢查廁所發現報警，將葉男送醫，葉男因頭部外傷併顱骨骨折、硬腦膜下出血、蜘蛛膜下出血、大腦內出血、腦幹功能衰竭等傷勢嚴重，10點31分不治死亡。

莊男用手勾拉葉男往前推撲，致葉男摔倒、後腦撞地，持續毆打造成葉男大腦出血送醫不治。嘉檢依傷害致人於死罪嫌起訴莊男；地院說，此案故意犯罪發生致死亡結果，適用國民法官法，是嘉義國民法官參與審判第3案，莊男原住民，地院分為國審原訴字第一號案件；經抽籤分案，合議庭成員包括審判長張志偉、法官鄭諺霓、法官陳盈螢，將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義地方法院。記者魯永明／攝影
嘉義地方法院。記者魯永明／攝影
嘉義地方法院。記者魯永明／攝影
嘉義地方法院。記者魯永明／攝影

國民法官 嘉義 街友

延伸閱讀

嘉義街友醉後涉打死人遭起訴 法院裁定續押

台北深夜燒肉店折疊刀殺人事件 北檢第5件國民法官案

街友出任務…組「登革熱防疫班長」台南車站及地下道環境一新

黃偉哲關懷街友不忘登革熱防治 送禮助街友暖心過中秋

相關新聞

詐領助理費近百萬 新北市民進黨前副議長陳文治被起訴

新北市民進黨前副議長陳文治因在擔任20餘年舊台北縣、新北市議員期間利用人頭詐領助理費近百萬元，新北地檢署日前貪汙治罪條例...

嘉義火車站2名街友鬥毆致死凶嫌續押 嘉檢起訴國民法官參審

嘉義火車站前7月6日凌晨，57歲莊姓街友酒後與聽障71歲葉姓街友，，爆發肢體衝突，莊男涉打死葉男，嘉義地檢署偵結，依傷害...

開庭快遲到！狂男安檢卡關等不及 竟當眾脫褲穿內褲受檢

宜蘭年約50歲簡姓男子日前到宜蘭地方法院出庭，在安檢時一度卡關，遭保全人員拿出掃描棒細查，簡男最後乾脆當眾脫掉外褲，下半...

蛋商涉標示不實銷售過期進口蛋 桃檢諭老闆父子各30萬交保

桃園地方檢察署追查大溪區「維仕捷食品公司」涉嫌銷售過期進口蛋，昨指揮法務部調查局桃園市調查處兵分5路搜索，搜索維仕捷公司...

早知對方是人夫！曾格爾侵害配偶權 遭判賠30萬內幕曝光

「登山女神」曾格爾去年遭控侵害配偶權，陳姓富商妻子對曾求償200萬元，士林地院民庭今宣判，曾格爾須賠償岳姓女子30萬元及...

澳洲開發案涉詐2.65億元 前特偵組發言人張進豐：相信兒子才簽文件

最高檢察署前特偵組發言人張進豐與兒子張庭耀被控利用投資澳洲墨爾本開發案詐騙建商2.65億元，台北地院今天傳喚張進豐出庭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。