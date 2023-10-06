嘉義火車站2名街友鬥毆致死凶嫌續押 嘉檢起訴國民法官參審

嘉義火車站前7月6日凌晨，57歲莊姓街友酒後與聽障71歲葉姓街友，，爆發肢體衝突，莊男涉打死葉男，嘉義地檢署偵結，依傷害致人於死罪起訴莊男，莊男在押，移審嘉義地法院，下午裁定續押，院方說，此案屬國民法官參與審判第三案。

起訴書說，莊男與葉男不相識，7月6日凌晨3點33分，在嘉義車站前，莊男酒後與有聽障葉男因溝通不良發生肢體衝突，葉男先推莊男，莊男反擊用手勾拉葉男脖子往前推撲，葉男往後摔倒、後腦撞擊地面，莊男還用手繼續毆打葉男後離開。

葉男凌晨4點48分帶行李到車站前身障公廁如廁，不料昏倒在內，上午8點，清潔人員檢查廁所發現報警，將葉男送醫，葉男因頭部外傷併顱骨骨折、硬腦膜下出血、蜘蛛膜下出血、大腦內出血、腦幹功能衰竭等傷勢嚴重，10點31分不治死亡。

莊男用手勾拉葉男往前推撲，致葉男摔倒、後腦撞地，持續毆打造成葉男大腦出血送醫不治。嘉檢依傷害致人於死罪嫌起訴莊男；地院說，此案故意犯罪發生致死亡結果，適用國民法官法，是嘉義國民法官參與審判第3案，莊男原住民，地院分為國審原訴字第一號案件；經抽籤分案，合議庭成員包括審判長張志偉、法官鄭諺霓、法官陳盈螢，將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定審理。

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