詐領助理費近百萬 新北市民進黨前副議長陳文治被起訴

新北市民進黨前副議長陳文治因在擔任20餘年舊台北縣、新北市議員期間利用人頭詐領助理費近百萬元，新北地檢署日前貪汙治罪條例罪嫌起訴陳及議員服務處洪姓、廖姓、吳姓3名女會計，另4名擔任人頭的同案被告，王男及胡男二人獲緩起訴，但須分別向公庫支付6萬元及4萬元，而林男及呂男二人則處分不起訴。

起訴指出，民進黨籍新北市前副議長陳文治在擔任舊台北縣、新北市議員期，由其議員服務處洪姓、廖姓、吳姓3名女會計，利用洪女丈夫王男及前助理胡男、林男、呂男等人當人頭，自2009年至2021年間，以議員公費助理聘用清冊造冊後，向台北縣及新北市議會申報詐領助理費，金額共86萬1667元，遭民眾檢舉。新北地檢署今年8月10日指揮市調處兵分六路搜索陳文治住所等六處地點，檢方複訊後向法院聲請羈押陳文治獲准。

檢調追查出，4名人頭公費助理當每月薪資匯入銀行帳戶後，便會領出再私下交給陳文治，做為陳文治個人信用卡、家用電費、水費等私人支出，檢方認為陳文治及服務處洪姓、廖姓、吳姓3名女會計等4人，涉嫌重大，日前偵結依貪汙治罪條例之利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌起訴，但考量陳文治在偵查中自白及自動繳交全數不法所得，請法院依法減輕其刑。

另4名擔任人頭的同案被告，王男及胡男二人獲緩起訴1年，但須分別向公庫支付6萬元及4萬元，而林男及呂男二人則處分不起訴。