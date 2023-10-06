嘉義街友醉後涉打死人遭起訴 法院裁定續押

莊姓男子今年7月初酒後與葉姓街友起爭執發生肢體衝突，葉男因大腦出血送醫不治，嘉義地檢署依傷害致人於死罪將莊男起訴，今天移審嘉義地方法院，法院裁定繼續羈押，不禁見。

嘉義地院今天下午發布新聞稿指出，此案屬於故意犯罪而發生致死亡結果，適用國民法官法，為嘉義地區國民法官參與審理判第3案，因莊姓男子為原住民，嘉義地院分為國審原訴字第1號案件。

經抽籤分案，合議庭成員為審判長張志偉、法官鄭諺霓、法官陳盈螢，全案將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定審理。

法院審酌，相關事證確定莊姓男子在羈押前居無定所，且有多次涉犯刑事案件，均因通緝才到案，有事實足認莊男有逃亡之虞，裁定繼續羈押，但無對禁止接見通信的必要。

起訴書指出，莊姓男子與葉姓男子同為街友，但互不相識，今年7月6日凌晨3時許，莊男酒後在嘉義車站前，與患有聽障的葉男因溝通不良發生肢體衝突，葉男先推了莊男，2人發生扭打，即使葉男往後摔倒、後腦撞擊地面，莊男持續用手毆打葉男後離開。

葉男當天凌晨4時許帶著行李到嘉義車站前身障公廁內後昏倒，直到上午8時許被工作人員發現後報警，葉男送醫後，因頭部外傷併顱骨骨折等傷勢嚴重，不治身亡。

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