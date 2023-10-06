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蛋商涉標示不實銷售過期進口蛋 桃檢諭老闆父子各30萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園地方檢察署追查大溪區「維仕捷食品公司」涉嫌銷售過期進口蛋，昨指揮法務部調查局桃園市調查處兵分5路搜索，搜索維仕捷公司、工廠及負責人住居處，查扣出貨單據、帳冊等證物、並通知李姓負責人父子、員工及會計共7人到案說明，經檢察官偵訊後，今天將負責人李姓父子依涉嫌虛偽標記、詐欺取財及業務登載不實等罪，諭令各以30萬元交保候傳，其餘5名員工訊後請回。

桃檢表示，維仕捷食品於今年8月25日至9月1日間，曾向中央畜產會及新德貿食品公司總計進貨巴西蛋共7萬8640顆，向畜產會進貨的4萬6490顆進口巴西蛋的效期原應至今年9月7日，卻將效期標示更改為至今年10月1日，同時受冠軍公司委託負責生產「冠軍洗選蛋」，配送至桃園市全聯各門市，全數洗選蛋不僅使用過期進口蛋，還涉嫌效期標示不實。

桃檢說明，民生專組檢察官黃榮加偵辦後，經連日蒐證，認為維仕捷食品將逾期進口蛋竄改進口蛋盒裝有效期限的標示，違反妨害農工商等案件，昨發動搜索，經檢察官訊問後，認李姓負責人父子2人涉嫌刑法第255條第1項虛偽標記、刑法第339條第1項詐欺取財、刑法第216條、第215條行使業務登載不

實文書等罪嫌，諭命各具保新台幣30萬元候傳，其餘5人訊後均請回。

桃園地檢署追查維仕捷食品公司涉嫌銷售過期進口蛋品一案，昨發動搜索，查扣帳冊、出貨單據等證據，帶回李姓負責人父子及5名員工，經檢方訊問後，今天諭令李姓負責人父子各以30萬元交保候傳，其餘員工訊後請回。圖為桃市府上月前往維仕捷食品稽查情形。圖／桃市衛生局提供
桃園地檢署追查維仕捷食品公司涉嫌銷售過期進口蛋品一案，昨發動搜索，查扣帳冊、出貨單據等證據，帶回李姓負責人父子及5名員工，經檢方訊問後，今天諭令李姓負責人父子各以30萬元交保候傳，其餘員工訊後請回。圖為桃市府上月前往維仕捷食品稽查情形。圖／桃市衛生局提供
桃園地方檢察署追查大溪區「維仕捷食品公司」涉嫌銷售過期進口蛋。本報系資料照
桃園地方檢察署追查大溪區「維仕捷食品公司」涉嫌銷售過期進口蛋。本報系資料照

桃園 檢察官 詐欺

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