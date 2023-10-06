早知對方是人夫！曾格爾侵害配偶權 遭判賠30萬內幕曝光

「登山女神」曾格爾去年遭控侵害配偶權，陳姓富商妻子對曾求償200萬元，士林地院民庭今宣判，曾格爾須賠償岳姓女子30萬元及法定遲延利息，原告其餘之訴駁回，全案可上訴。

判決指出，岳啟儒控曾格爾與其配偶陳坤保有超乎一般友情的對話，去年8月29日曾共同到三二行館泡湯、共宿，侵害其配偶權，起訴請求賠償精神慰撫金200萬元。曾格爾抗辯，不知陳坤保是已婚之人，去年一起到三二行館僅有用餐，並無泡湯、共宿情事。

法院審酌張姓證人、陳坤保的證述內容，曾格爾與陳坤保的網路通訊對話紀錄，認定曾格爾知悉陳坤保為有配偶之人，且去年8月29日兩人到三二行館確實有泡湯、住宿，綜上顯已破壞岳啟儒及陳坤保共同生活的圓滿安全及幸福，有侵害岳啟儒的配偶權。

據悉，岳啟儒是去年意外在iPad中發現，曾格爾與陳坤保相約泡湯後，傳訊提及「昨晚沒防護，記得買藥吃（陳坤保日前作證稱是胃藥）」，去年9月立刻提告曾格爾侵害配偶權，陳坤保事後則透過律師聲明，承認與曾格爾泡湯，「確實有肢體親密接觸」。

士院今年5月開庭，張姓證人證稱，2021年11月曾格爾曾帶著小編到陳、岳2人住處中討論登山募款，早知2人士夫妻，當時陳坤保知悉岳啟儒會晚歸，不想單獨與曾格爾獨處，所以找張姓證人到家中作客。

岳啟儒的律師在開庭時質疑，曾格爾所提出的對話紀錄邏輯異常，顯然經過變造，曾格爾的律師則反擊，曾格爾提出的截圖是陳坤保的對話內容。

昨是岳啟儒在臉書發文揭露丈夫與曾格爾曖昧始末一周年，她再度於臉書發文，表示一年已過去，傷痛可以放下，是非對錯不能忘記，對就是對錯就是錯，相信自己將會迎來正義。