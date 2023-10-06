澳洲開發案涉詐2.65億元 前特偵組發言人張進豐：相信兒子才簽文件

最高檢察署前特偵組發言人張進豐與兒子張庭耀被控利用投資澳洲墨爾本開發案詐騙建商2.65億元，台北地院今天傳喚張進豐出庭，張否認犯罪，表示投資案是兒子自行洽談，他並沒有參與。

依檢方認定，張進豐是澳洲公司「Everland」集團總裁，張庭耀擔任負責人，2人在2018年4月找新竹建商、李力建設負責人李鴻章合作成立「Latrobe」公司，計畫開發澳洲2850平方公尺的土地。

檢方指控，李鴻章陸續給付1325萬元澳幣（折合台幣2.65億元），發現土地在2018年9月3日已由澳洲墨爾本開發商「Mirvac」買下，李鴻章提告，張進豐、張庭耀被訴詐欺、偽造文書2罪。

張進豐出庭表示，「Everland」由張庭耀經營，「我不是總裁，不是股東」，他支持兒子投資，但從不干預。

張進豐說，張庭耀透過一名立委介紹認識李鴻章，投資案一開始是李鴻章的女兒李潔和張庭耀在接觸，他2018年8月9日才在君悅酒店首次見到李鴻章，雙方只寒暄，沒有談到投資案；張表示，澳洲土地有付費網站可以查詢，李鴻章說土地被過戶並非事實。

張進豐說，李鴻章除了告他詐欺罪，也對他提民事訴訟，不過，他閱卷後發現刑事案件的證詞和民事案相互矛盾，他已經委託律師研究要對李鴻章提告。

張進豐的委任律師蕭奕弘說，李鴻章指2018年4月受張進豐邀約到海峽會吃飯，事實上，2人2018年8月9日才第一次見面，所有投資過程並沒有張進豐參與，張進豐雖然在匯款文件上簽名，但是基於信任兒子才會簽署。