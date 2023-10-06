曾格爾爆不倫輸了！挨告侵害配偶權 法院判賠30萬元可上訴

登山好手曾格爾去年遭爆，與富商陳坤保到三二行館泡湯，遭陳妻岳啟儒提告侵害配偶權，求償200萬元。士林地方法院今天宣判，曾格爾遭判賠30萬，可上訴。

岳啟儒先前已先發文宣布今天是司法判決日，更透露這些日子以來的心聲，直言「對就是對錯就是錯」

全案起源於，曾格爾遭爆料，2022年8月29日回國後，主動約已婚的陳坤保入住北投高檔溫泉三二行館，事後互傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃...（陳坤保日前作證稱是胃藥）」遭岳啟儒從iPad意外發現，去年9月提告侵害配偶權，求償2百萬元。陳坤保日前也透過律師發聲明，承認和曾格爾一起泡湯「確實有肢體上的親密接觸」。

士院今年5月開庭，張姓證人作證，2021年11月8日，曾格爾帶著小編到陳、岳住處中討論登山募款，早就知道兩人是夫妻，當時陳坤保知道岳啟儒會晚回家，且不想單獨和曾格爾在一起，才邀請張姓證人到家中作客。