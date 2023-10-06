快訊

與富商約泡湯…曾格爾挨告侵害配偶權 判決結果出爐

亞運棒球／韓媒推測林昱珉金牌戰先發 期待中止對戰3連敗

國慶大典主持人顏值超高！身分揭曉原來是他們

曾格爾爆不倫輸了！挨告侵害配偶權 法院判賠30萬元可上訴

聯合報／ 記者李隆揆／即時報導

登山好手曾格爾去年遭爆，與富商陳坤保到三二行館泡湯，遭陳妻岳啟儒提告侵害配偶權，求償200萬元。士林地方法院今天宣判，曾格爾遭判賠30萬，可上訴。

岳啟儒先前已先發文宣布今天是司法判決日，更透露這些日子以來的心聲，直言「對就是對錯就是錯」

全案起源於，曾格爾遭爆料，2022年8月29日回國後，主動約已婚的陳坤保入住北投高檔溫泉三二行館，事後互傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃...（陳坤保日前作證稱是胃藥）」遭岳啟儒從iPad意外發現，去年9月提告侵害配偶權，求償2百萬元。陳坤保日前也透過律師發聲明，承認和曾格爾一起泡湯「確實有肢體上的親密接觸」。

士院今年5月開庭，張姓證人作證，2021年11月8日，曾格爾帶著小編到陳、岳住處中討論登山募款，早就知道兩人是夫妻，當時陳坤保知道岳啟儒會晚回家，且不想單獨和曾格爾在一起，才邀請張姓證人到家中作客。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影
「登山女神」曾格爾去年遭控侵害配偶權，陳姓富商妻子對曾求償200萬元，士林地院民庭今宣判，曾格爾須賠償岳姓女子30萬元，全案可上訴。圖／翻攝曾格爾臉書
「登山女神」曾格爾去年遭控侵害配偶權，陳姓富商妻子對曾求償200萬元，士林地院民庭今宣判，曾格爾須賠償岳姓女子30萬元，全案可上訴。圖／翻攝曾格爾臉書

曾格爾 配偶 提告

延伸閱讀

曾格爾爆不倫挨告今判決 正宮洩心聲：對就是對錯就是錯

水泥車代檢涉賄肇事致死傷 公司負責人二審無罪

曾格爾爆不倫挨告今判決 正宮洩心聲：對就是對錯就是錯

被勸「離苦得樂」鄭運鵬喊上訴反嗆法官 徐千晴：尊重

相關新聞

台中警攔車驚見藏481萬 破賭博詐團敗在違法搜索判無罪

台中蕭姓男子在太原夜市附近超商被保安大隊警方攔檢，警方見他車內藏有3袋高達481萬元現金，檢警追查疑是詐團經營賭博網站賭...

吃鰻魚飯被刺傷喉嚨！怒告日式餐廳 檢察官1理由不起訴：有魚刺是常識

去年底，一名高中生至連鎖日式餐廳點了一碗鰻魚飯，疑遭魚刺刺傷喉嚨，家人知悉後提告餐廳日籍負責人涉嫌過失傷害。雙方曾試圖和...

憲兵士官長帶隊翻牆離營KTV飲酒狂歡 他喊冤「加班太餓」沒用

憲兵訓練中心林姓二等士官長去年凌晨和宋姓中尉、張姓上士、孫姓中士翻牆離營，到超商用餐後，再前往KTV唱歌飲酒，林最終被記...

影／苗栗23歲男疑酒駕拒測 故意蹲坐路邊飲酒...警沒客氣再開罰

23歲范姓男子日前在苗栗市英才路疑似酒駕被警方查獲，但他拒測，警方開單告發，依法可重罰18萬元並吊銷駕照，3年內不得考領...

擁百萬名車卻欠勞健保及罰單34K不繳 車遭查封後男子6小時內繳清

桃市47歲莊姓男子先後因2年前的疫情期間與友人群聚打麻將依違反防疫規定罰3000元，又因開設科技公司時，積欠勞健保費達3...

曾格爾爆不倫輸了！挨告侵害配偶權 法院判賠30萬元可上訴

登山好手曾格爾去年遭爆，與富商陳坤保到三二行館泡湯，遭陳妻岳啟儒提告侵害配偶權，求償200萬元。士林地方法院今天宣判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。