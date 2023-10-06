吃鰻魚飯被刺傷喉嚨！怒告日式餐廳 檢察官1理由不起訴：有魚刺是常識
去年底，一名高中生至連鎖日式餐廳點了一碗鰻魚飯，疑遭魚刺刺傷喉嚨，家人知悉後提告餐廳日籍負責人涉嫌過失傷害。雙方曾試圖和解，但和解金額談不攏而破局。台北地檢署偵辦認為，民眾食用魚類餐點時，應謹慎、細嚼慢嚥，認定餐廳負責人無過失，全案獲不起訴處分。
據了解，去年底，一名高中生至台北車站附近日式餐廳，點了一碗鰻魚飯，餐後喉嚨感到不適，2小時後就醫檢查，疑遭魚刺刺傷喉嚨。他及父親提告餐廳日籍負責人，認為餐廳未標明「餐點含魚刺」等警語，涉犯過失傷害。雙方曾經試圖和解，因和解金談不攏而破局。
檢察官指出，原告有出具診斷證明書，確實有魚刺曾卡在原告喉嚨，不過，原告是在結束用餐後2小時才就醫，無法證明魚刺來自原告食用的鰻魚飯，無法證明原告喉嚨遭刺傷與鰻魚飯有因果關係。
原告也主張，餐廳未標明「小心食用」等警語，對此，檢察官認為，該餐廳並未在宣傳單上保證鰻魚不含魚刺，魚有魚刺是常識，民眾食用必須謹慎，細嚼慢嚥。檢方認定，餐廳負責人無過失責任，全案獲不起訴處分。
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