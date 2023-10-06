台中警攔車驚見藏481萬 破賭博詐團敗在違法搜索判無罪
台中蕭姓男子在太原夜市附近超商被保安大隊警方攔檢，警方見他車內藏有3袋高達481萬元現金，檢警追查疑是詐團經營賭博網站賭金，依賭博、洗錢罪起訴；但法院發現，警方未依警執法規定、沒告知要搜索就命蕭「拿出來啦」已屬違法搜索，排除證據力後判蕭無罪，可上訴。
台中地檢起訴指出，蕭男2021年7、8月和詐團經營賭博網站，同年8月9日他搭廖姓友人的車在太原夜市附近被保安大隊攔檢，並在車內扣得裝有賭金的3個提袋，各自有251萬500元、81萬700元、149萬3500元，一共多達481萬4700元。
檢方根據蕭男供詞，另將扣案手機等送鑑識、比對賭博網站等，認為他犯嫌重大，偵結依意圖營利聚眾賭博及提供賭博場所、洗錢等罪嫌起訴他。
台中地院審理時，蕭堅決否認犯行，辯稱他是先在夜市和一名身分不詳，綽號「小賴」的人碰面拿3、4萬元，這是他賭博獲利的錢，其他400多萬元是他陳姓老闆的錢，老闆要他幫拿回西屯的家，因被攔檢時警察圍住他、拍他頭，自己嚇到才說是賭博的錢。
蕭的辯護人說，蕭男並無同意搜索之意，警員將車上提袋打開錢，也缺乏證據顯示提袋內有何違禁物，警方搜索、逮捕均不合法，蕭被抓後不得不屈從被帶往警局，難認供述是出於任意性，主張警方違法搜索扣得現金、手機及鑑定，均應排除證據力。
法院傳喚保大賀姓、尤姓警員，2人稱太原夜市及一旁超商是巡邏熱點，看到2輛車違停、交頭接耳，一見警車過去就加速駛離，認為有盤查必要性；法院勘驗畫面認為，警方並未發現蕭等有自傷或傷人行為，就直接要求蕭交出車內提袋，此舉已是搜索行為。
法院也發現，警方未向蕭表示要搜索，就指示蕭「你打開、自己打開」、「拿出來啦」，蕭顯是受優勢警力控制聽命取出，難認有徵得蕭自願受搜索；且蕭被查獲時並非在賭博，不是現行犯，扣案現金也是警方違法搜索取得。
法院經依法權衡原則、比例原則斟酌，認為應排除警方因違法搜索、逮捕及扣押的現金、手機及鑑識等證據力，判處蕭男無罪。
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