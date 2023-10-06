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明揚大火釀死傷…遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

影／遇騎士按喇叭超車 駕駛竟丟鞭炮嚇他還得意自Po網

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

近日有網友po文說「遇到亂按喇叭超車平路猴子，如何處置」，只見開車的網友停在紅綠燈前朝前方機車騎士丟鞭炮，讓機車騎士嚇得跳下車，影音貼上網後引發關注，大家直呼也太誇了吧，警方表示，放鞭炮嚇人的網友已觸及公共危險罪，將傳訊到案說明。

一名網友最近在網路po出一段嚇人影音，影片上寫著「遇到亂按喇叭超車平路猴子，如何處置」，只見開車的網友停在紅綠燈前，在車內拿出鞭炮點火，探出車窗朝前方機車騎士丟鞭炮，機車騎士被嚇得跳下車，回頭看，此則影音po網後已獲得890個讚，和數百個分享轉傳。

員林偵查隊長李旺興表示，警方獲報此件以鞭炮嚇人案件，查出發生地點是在員林市南昌路與光明路口，自小客車駕駛朝機車騎士丟鞭炮，已觸犯公共危險罪刑法第175條，可處一年以上、七年以下有期徒刑，警方已鎖定犯嫌，將通知該駕駛到案說明。

近日有網友po文說「遇到亂按喇叭超車平路猴子，如何處置」，只見開車的網友停在紅綠燈前朝前方機車騎士丟鞭炮，讓機車騎士嚇得跳下車。圖／翻攝自ig
近日有網友po文說「遇到亂按喇叭超車平路猴子，如何處置」，只見開車的網友停在紅綠燈前朝前方機車騎士丟鞭炮，讓機車騎士嚇得跳下車。圖／翻攝自ig
近日有網友po文說「遇到亂按喇叭超車平路猴子，如何處置」，只見開車的網友停在紅綠燈前朝前方機車騎士丟鞭炮，讓機車騎士嚇得跳下車。圖／翻攝自ig
近日有網友po文說「遇到亂按喇叭超車平路猴子，如何處置」，只見開車的網友停在紅綠燈前朝前方機車騎士丟鞭炮，讓機車騎士嚇得跳下車。圖／翻攝自ig

機車騎士 紅綠燈

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