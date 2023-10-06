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影／苗栗23歲男疑酒駕拒測 故意蹲坐路邊飲酒...警沒客氣再開罰

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

23歲范姓男子日前在苗栗市英才路疑似酒駕被警方查獲，但他拒測，警方開單告發，依法可重罰18萬元並吊銷駕照，3年內不得考領；但車輛移置前後，男子仍疑似蹲坐在路邊飲酒，雙方僵持數小時，警方認為他不願配合且有非理性行為，危及自身及他人往來交通安全，依道路交通管理處罰條例的「行人」違規條款，再開出一張罰單

苗栗警分局網路巡邏發現，昨天有人在地方社群臉書「苗栗大小事」張貼一張舉發違反道路交通管理事件通知單，引起網友對警方執法有許多議論，正反留言都有，警方今天針對全案提出說明。

PO文者疑為范男家人，還附上罰單照片，抱怨稱「大家要注意了喔！在苗栗國有這一條罰款喔！」「我兒子只不過坐在路邊也沒有妨礙行人通行！ 也沒有妨礙汽車通行！ 也沒有對任何人咆嘯！！！ 就把他開罰單開下去！！」

警方指出，北苗派出所員警9月20日凌晨1點40分左右巡邏發現，一輛小客車沿苗栗市英才路行駛，有車行不穩跡象，且左轉自治路時又未依規定使用方向燈，隨即將車攔停，詢問時發現范姓駕駛人散發濃重酒氣，經以感知器檢測有酒精反應，員警要對范姓男子男實施酒精呼氣測試，但對方堅持不願酒測。

苗栗警分局表示，員警告知後，依道路交通管理處罰條例拒測規定製單舉發，並準備移置保管車輛，但對方非但不願配合且有非理性行為，並蹲坐於路上飲酒，出現危及己身及他人往來交通安全的舉止，且當時深夜時段，已妨害附近住戶安寧，經警方一再勸導不聽聽，決定再依道路交通管理處罰條例第78條規定製單告發，依規定可裁罰500元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

23歲男子日前在苗栗市英才路疑似酒駕被查獲，但他拒測，警方開單告發後，男子仍疑似蹲坐在路邊飲酒，雙方僵持多時，員警再開出一張罰單。圖／苗栗警分局提供
23歲男子日前在苗栗市英才路疑似酒駕被查獲，但他拒測，警方開單告發後，男子仍疑似蹲坐在路邊飲酒，雙方僵持多時，員警再開出一張罰單。圖／苗栗警分局提供
23歲男子日前在苗栗市英才路疑似酒駕被查獲，但他拒測，警方開單告發後，男子仍疑似蹲坐在路邊飲酒，雙方僵持多時，員警再開出一張罰單。圖／苗栗警分局提供
23歲男子日前在苗栗市英才路疑似酒駕被查獲，但他拒測，警方開單告發後，男子仍疑似蹲坐在路邊飲酒，雙方僵持多時，員警再開出一張罰單。圖／苗栗警分局提供
23歲男子日前在苗栗市英才路疑似酒駕被查獲，但他拒測，警方開單告發後，男子仍疑似蹲坐在路邊飲酒，雙方僵持多時，員警再開出一張罰單。圖／苗栗警分局提供
23歲男子日前在苗栗市英才路疑似酒駕被查獲，但他拒測，警方開單告發後，男子仍疑似蹲坐在路邊飲酒，雙方僵持多時，員警再開出一張罰單。圖／苗栗警分局提供

罰單 酒駕

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