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憲兵士官長帶隊翻牆離營KTV飲酒狂歡 他喊冤「加班太餓」沒用

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

憲兵訓練中心林姓二等士官長去年凌晨和宋姓中尉、張姓上士、孫姓中士翻牆離營，到超商用餐後，再前往KTV唱歌飲酒，林最終被記2大過懲罰，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為他違失事證明確，軍方處分沒有違誤，判林敗訴，可上訴。

林2022年4月28日凌晨1點半，和宋、張、孫一同從營區報廢陣營具庫房後方翻牆離營，吃飯、飲酒及唱歌狂歡後，直到凌晨3時55分返營，由當時安全士官開會客室側門入營，憲兵指揮部行政調查屬實後，決議核予2次大過。

提告主張，他平常考績優良，在憲兵訓練中心待18年之久，並在車廠擔任領導職務，只因加班處理公務，超過可忍受的飢餓極限，才會與其他3人不假外出2小時，但他外出仍謹守軍人紀律，只有吃飯、喝酒，並沒有影響國軍形象。

林指出，當時是4人一起決定翻牆外出，並非他提議或為主事者，控訴長期人手不足，讓他忙到三餐無法如期吃飯，也沒有人主動關心留存餐點，駕車勤務時更無法用餐，只能另行花錢買泡麵、麵包充飢，認為軍方記2大過處分過重，請求法院撤銷。

北高行認為，林案發當天沒有排定休假或外散宿假，外出時也沒有登記，確實「無正當事由不假離營」，事證明確，應受懲罰。

再者，林在軍方評議會稱「跟老婆在家庭問題有一些紛爭，想說出去吃個飯抒解一下壓力」，理由與提告主張加班飢餓不同，況且若林確實飢餓難耐，也可在營區訂購食品，由外送業者送達，沒有結夥不假外出的必要，認為軍方處分沒有違誤，判林敗訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

憲兵示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
憲兵示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

憲兵 提告 加班

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