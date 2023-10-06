水泥車代檢涉賄肇事致死傷 公司負責人二審無罪

台北仰德大道106年發生水泥車連撞汽機車的4死8傷車禍案，檢方查出代檢廠驗車涉貪。一審認為肇事車輛公司負責人陳美蘭不知情，判決無罪，二審高院日前仍判無罪，還可上訴。

士林地檢署偵辦仰德大道車禍案時，發現肇事車輛無手煞車裝置，卻通過民間汽車代檢廠檢驗。

檢察官查出，代檢黃牛於民國106年至108年間，每次向車主或車行收取新台幣1萬2000元到8萬元，再安排代檢廠用「選手車」（車況良好的車輛）懸掛原本送檢的水泥車車牌通過驗車，並將部分款項交付代檢廠，依貪污治罪條例等罪起訴12人。

一審士林地方法院認為，涉案代檢廠受交通部公路總局台中區、新竹區監理所委託從事車輛定期檢驗工作，屬於從事與委託機關權限有關公共事務之人，具有委託公務員身分，依貪污治罪條例論處。

一審認定11名被告涉犯交付賄賂、收受賄賂、圖利等罪，黃姓代檢廠負責人判刑4年，呂姓代檢廠負責人判刑3年2月，王姓代辦業者判刑1年；另8名被告因認罪繳回所得且情節輕微，判刑7月至2年不等，均獲緩刑；至於車禍肇事車輛公司負責人陳美蘭，不知道驗車造假，判決無罪。

案經檢察官與其他被告提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，檢察官未證明陳美蘭主導、指示、知悉車輛的檢驗處所及方法，難從卷證內容形成有罪心證，仍判決陳美蘭無罪。

黃姓代檢廠負責人、呂姓代檢廠負責人、王姓代辦業者，上訴主張一審判決過重，請求給予緩刑；二審認為，涉案代檢廠受公家機關委託，不顧交通安全，藉此牟利，一審判決量刑妥適，認事用法無違誤，駁回上訴，維持原判。

二審指出，檢察官如不服陳美蘭的無罪判決，得上訴，但須受刑事妥速審判法第9條限制，即因本案經二個審級無罪，要提起上訴，須指出本判決所適用的法令有牴觸憲法、違背司法院解釋或是違背判例，才可提起上訴。