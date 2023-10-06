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擁百萬名車卻欠勞健保及罰單34K不繳 車遭查封後男子6小時內繳清
桃市47歲莊姓男子先後因2年前的疫情期間與友人群聚打麻將依違反防疫規定罰3000元，又因開設科技公司時，積欠勞健保費達3萬1000元未繳，分別移送法務部行政執行，經桃園分署追查，發現他雖無銀行帳戶，但名下有輛百萬名車，昨午獲通報莊的車停在桃園區的路邊停車格，立刻前往查封拖吊，莊男於6小時內籌錢繳清罰款。
桃園分署說明，2021年新冠肺炎疫情嚴峻期間，莊男於當年5月20日與一干友人在室內聚會打麻將，由於違反防疫規定遭到開罰3000元，另因莊男當時為某科技公司的負責人，積欠勞保費、勞工退休金等相關費用多達3萬餘元均未繳納，因此分別遭桃園市衛生局、勞動部勞工保險局陸續移送桃園分署執行。
桃園分署執行官先針對莊男於金融機構帳戶的存款進行清查，發現一無所獲，於是寄出通知函要求自行繳納，去遭莊某置之不理，雖然他無任何存款，不過他的名下還有1輛2016年份、1998cc，市價百萬元的銀色LEXUS休旅車，昨天上午突然接獲桃市府交通局通報，表示莊的休旅車停放在桃園區大業路旁的停車格，桃園分署上午11點隨即派員到場查封並移置保管場地。
桃園分署說，莊男在得知愛車遭查封拖吊後，立刻主動聯繫桃園分署執行官，莊某哭窮表示，百萬名車是之前開設科技公司時購入的，現在生意失敗沒有工作，生活開銷都得靠親友幫忙接濟，會想辦法盡快籌錢繳納，而莊男果真於昨日下午5點就帶著3萬4000元的現鈔至桃園分署繳清欠款贖回愛車。
桃園分署呼籲，民眾在收到執行署的相關繳款通知後，務必於期限內自行繳納欠款，切勿心存僥倖而置之不理，如有經濟困難無法一次繳清，應主動提供相關證明文件辦理分期繳納，以免財產遭強制執行，影響自身權益，得不償失。
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