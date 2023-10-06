高雄監獄虐死囚犯案 管理員邱楷燈遭判撤職

高雄監獄陳姓受刑人遭管理員邱楷燈等聯手雜役私刑凌虐致死，被最高法院依凌虐人犯致死等罪判刑定讞。懲戒法院判決邱楷燈撤職並停止任用1年。可上訴。

判決指出，陳姓受刑人於民國108年10月17日下午5時許以腳踹門發出聲響，管理員李振賓、邱楷燈、受刑人雜役蔣秉益、劉子榮、黃冠富、蕭明俊等人拘禁陳男，並聯手以腳、徒手攻擊陳男的腹部、頭部，甚至將咖啡淋在頭部、肩膀。

邱楷燈等人將陳男帶回舍房後，對陳男出現嚴重病灶、在舍房內哀號、呻吟置若罔聞，直到當晚10時20分許，陳男經急救無效不治。邱楷燈、李振賓事後為隱匿上情，並未在日夜勤值勤人員聯繫簿、戒護科舍房日誌、夜勤舍房值勤日誌簿等公文書如實記載。

法院審理後，邱楷燈分別被依偽造文書、凌虐人犯致死等罪判處1年2月、3年10月徒刑定讞。法務部案發後將邱楷燈停職並移送懲戒。

懲戒法院認為，邱楷燈所為戕害人權，重創矯正機關形象，造成的損害及影響非輕，審酌邱楷燈並未實際動手，犯後已與陳男家屬達成調解，並賠償完畢，使損害稍獲彌補，值得肯定，判決邱楷燈撤職並停止任用1年，可上訴。