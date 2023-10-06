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陸半導體業者資金繞道來台投資 台灣負責人遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

大陸半導體業者上海國微思爾芯控股集團，涉未經經濟部投資審議委員會核准，違法以日本、香港分公司資金繞道來台設立分公司，從事積體電路電子設計自動化（EDA）產品銷售。去年9月14日，檢調搜索約談公司在台負責人陳睦仁，同步約談10名工程師查證，訊後陳睦仁5萬元交保。台北地檢署今偵結，依涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴陳睦仁。

中國微思爾芯是大陸規畫布局的重點軟件企業，2016年在香港聯交所上市，集團旗下的「上海國微思爾芯技術公司」是集成電路電子設計自動化EDA的方案專家，公司總部位於上海，在深圳、杭州、西安、香港、日本、韓國及台灣都設有分支機構或辦事處。

起訴書指出，陳睦仁是S2C集團前負責人，2004年時S2C集團依大陸地區法律設立子公司「上海思爾芯公司」，主要從事積體電路電子設計自動化，之後S2C集團在日本、韓國、香港成立子公司，2010年12月底在新竹縣成立「思爾芯科技股份有限公司」（下稱「思爾芯公司」），在台銷售EDA、FPGA等產品。

起訴書指出，2014年5月，陳睦仁以英屬開曼群島商S2C Tech Inc.在台代理人名義，向經濟部投審會申請由S2C Tech Inc.受讓思爾芯公司所有股份，來台投資。同年5月，投審會核准，思爾芯公司成為S2C Tech inc.百分之百持股的子公司。

其後，SMIT SYSTEMIC (HK) Limited香港國微公司收購S2C集團，旗下的上海思爾芯公司改名為「上海國微思爾芯技術股份有限公司」，於2018年11月1日向經濟部申請將外國投資人轉為陸資投資人，計畫在同月30日將S2C Tech Inc.的股權轉讓給香港國微公司。

不過，S2C集團在未獲准前，於2018年11月29日先行轉讓86.36％的股權至香港國微公司。

2019年4月1日，經濟部駁回上述轉為陸資投資人的申請，再加上S2C集團未經許可即改變上層股權結構，經濟部於同年5月8日裁罰，限定在1年內停止或撤回投資。隨後，上海思爾芯決定解散思爾芯公司，轉由香港國微公司承接，員工及原營業地均改為「上海國微思爾芯公司新竹辦事處」。

起訴書指出，陳睦仁明知上海思爾芯為大陸地區的營利事業，非經投審會許可，不得在台從事業務活動，他雖於2020年5月函准解散，但在他辦理解散登記前，上海國微思爾芯已實質掌握思爾芯公司，並且共匯款美金58萬餘元，委託博瑞通公司轉發員工薪資及勞健保。

此外，陳睦仁讓上海思爾芯公司未經許可下，在台灣地區違法從事EDA、研發、生產及銷售，使思爾芯員工與上海思爾芯信息公司簽訂勞務契約，而為人力招募轉換行為，檢方認定，陳睦仁涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，提起公訴。

思爾芯科技公司負責人陳睦仁。圖/聯合報系資料照片
思爾芯科技公司負責人陳睦仁。圖/聯合報系資料照片

投資人 半導體

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