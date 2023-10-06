喊冤不能插手學長教化 雄監虐死受刑人他冷眼不作為遭撤職

高雄監獄管理員李振賓2019年10月指使蔣秉益等4名雜役，將陳姓受刑人押到「鎮靜區」動私刑，陳死亡。管理員邱楷燈冷眼不作為，除犯公務員登載不實文書罪判1年2月確定，高雄高分院更一審也依凌虐人犯致死處3年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。法務部將邱楷燈移送懲戒，懲戒法院判撤職並停止任用1年。

2019年10月17日傍晚，因毒品、家暴案件服刑的陳姓受刑人用腳踢舍房大門，邱楷燈和另名管理員李振賓不滿，李指揮邱楷燈、雜役蔣秉益、蕭明俊將陳押到「仁園」鎮靜區，由蔣秉益、劉子榮、黃冠富、蕭明俊等人用腳、徒手攻擊陳的腹部，李振賓則用腳多次踹踢陳的頭和腹部，甚至拿咖啡澆淋在陳戴著安全帽的頭、肩膀上。

當天下午5點33分，陳被押解回房時已受重傷，但邱等人卻沒立即將他送醫，陳因延誤治療，當晚10點喪命。法醫解剖發現陳的肋骨有粉碎性骨折，脾臟破裂大量腹腔內出血，頭與四肢有外傷。

李、邱為了掩蓋凌虐人犯犯行，偽造「收容人施用戒具紀錄簿」，由蔣代筆填寫陳「攻擊他人，已有暴行之實」「施用戒具：壹付」，並在「是否為緊急施用」乙欄，勾選「是」，反咬是陳施暴在先。

邱被法務部移送懲戒，他聲稱監所內部有不成文的文化，尤其違規監房「仁園」向以服從管教、紀律維護馳名於獄中社會，極度重視上下權責劃分、學長學弟制等，他不能也不想插手李振賓的教化輔導，只是在獄中社會明哲保身，避免遭殃之手段。他對於陳受暴現場，頂多只有匆匆一瞥、聽聞吵雜之聲音，不知道陳是受較嚴厲的教化輔導或是遭凌虐，指李振賓才是罪魁禍首。

懲戒法院認為邱楷燈除觸犯刑罰法律外，也違反具國內法效力的公民與政治權利國際公約第10條、監獄行刑法及應行注意事項的矯治處遇相關規定，當李振賓凌虐陳時，不但沒勸阻或迅速向上級報告，反而不作為、任陳傷重死亡，嚴重侵害人權，破壞監所聲譽和政府形象，為維護公務紀律，有懲戒之必要。審酌邱未實際動手，犯後已與陳的家屬達成調解並賠償完畢，判撤職並停止任用1年，可上訴。