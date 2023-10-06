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謝佩芬收恐嚇信「全家出事」 還遭冒名寄信總統府放炸彈

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

民進黨台北市立法委員第三選區（中山、北松山）參選人謝佩芬表示，昨晚9點行程告一段落，點開訊息發現收到多封恐嚇信，要求她三天內對林裕紘、許哲賓撤告，否則全家會出事，以及冒用她的電子郵件發送給總統府等多個政府單位聲稱「安裝炸彈」，已在中山分局民權一派出所完成筆錄。

謝佩芬也說，犯嫌冒用她的電子信箱向總統府、法務部及多處地檢署等單位，揚言「八顆遙控炸彈安裝在中華民國總統府。」「101明天早上10點，炸彈爆炸，而且我們會在中視新聞網同步直播這一盛況。」

謝佩芬說，為了保護家人與團隊，隨即赴派出所報案，認為身為年輕女性，知道投身公共事務有諸多險阻，而身為立委候選人，肩上揹負著社會的重擔，「我不會因為做對的事卻遭到恐嚇，就向惡勢力低頭。我更不會因為有特定勢力阻撓，就因此放棄守護民主、追求正義。」

謝佩芬的電子郵件遭冒名寄信到總統府安裝炸彈。圖／謝佩芬辦公室提供
謝佩芬的電子郵件遭冒名寄信到總統府安裝炸彈。圖／謝佩芬辦公室提供
謝佩芬在中山分局民權一派出所完成筆錄。圖／謝佩芬辦公室提供
謝佩芬在中山分局民權一派出所完成筆錄。圖／謝佩芬辦公室提供
謝佩芬在中山分局民權一派出所完成筆錄。圖／謝佩芬辦公室提供
謝佩芬在中山分局民權一派出所完成筆錄。圖／謝佩芬辦公室提供

炸彈 總統府 謝佩芬 林裕紘 2024選舉 2024北北基立委 2024立委選舉

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