謝佩芬收恐嚇信「全家出事」 還遭冒名寄信總統府放炸彈

民進黨台北市立法委員第三選區（中山、北松山）參選人謝佩芬表示，昨晚9點行程告一段落，點開訊息發現收到多封恐嚇信，要求她三天內對林裕紘、許哲賓撤告，否則全家會出事，以及冒用她的電子郵件發送給總統府等多個政府單位聲稱「安裝炸彈」，已在中山分局民權一派出所完成筆錄。

謝佩芬也說，犯嫌冒用她的電子信箱向總統府、法務部及多處地檢署等單位，揚言「八顆遙控炸彈安裝在中華民國總統府。」「101明天早上10點，炸彈爆炸，而且我們會在中視新聞網同步直播這一盛況。」