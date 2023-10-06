騙拒絕酒測的同袍讓立委抽單要處理費 資深軍人逼簽100萬本票下場曝光

在陸軍第三地區支援指揮部服役的陳姓軍人，向拒絕酒測的黃姓同袍謊稱可透過立委協助抽單，但需要100萬元處理費，要求黃簽本票和借據，軍方認定他言行不檢而記2大過處分，陳不服提行政訴訟，台北高等行政法院判陳敗訴，可上訴。

陳和黃因業務關係而認識，且是學長、學弟關係，2019年8月陳任職宜蘭乙型聯合保修廠期間，得知黃拒絕警方酒測遭裁罰18萬元，向黃誆稱可透過立委以20萬或45萬元處理費協助抽單，而不讓軍方查知。

陳2020年9月間再度以黃拒絕酒測遭軍方查悉為由，再次謊稱「現在不好處理，需提高至100萬元始可解決」，告知立委索價100萬元處理費，黃允諾以退伍金來支付，陳要求黃簽具本票和借據。

黃剛退伍，陳便提醒到期日向黃追討100萬元債務，黃妻得知後只願支付20萬元取回本票和借據，但本票仍扣於陳的手中，黃不堪其擾向軍方保防組請求協助並提出告訴。

刑事部分現由台北地檢署偵查中，而軍方行政調查後認定陳言行不檢，決議核予2大過處分，陳不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。陳主張，處分適用法令違法，且他服役長達23年表現良好，僅因一時不慎疏忽，而因同袍壓力才有本案，況且他是初犯而非累犯，認為記2大過違反比例原則。