彰化檢警座談 揭檢舉境外勢力介入選舉最高領2千萬獎金

為因應2024總統副總統暨立法委員選舉，彰化檢警分別在四個立委選舉區舉辦分區座談，宣示落實執行不法金流查察及查緝賭盤專案決心，並呼籲民眾踴躍檢舉，因此偵破「境外勢力介入選舉」可獲檢舉獎金是100萬至2000萬元，偵破「選舉賭盤」的檢舉獎金則是5萬至500萬元。

彰化縣警察局指出，因應此次選舉，中央今年6月9日在選舉罷免法增修「選舉賭盤」及「深偽影音」的刑責，抑制不法介選影響選舉的公正性，警察局並在9月20日至26日依據新修法令，執行不法金流查察及查緝賭盤專案，已查獲違反銀行法地下匯兌案1件1人、實體賭場4件52人、六合彩賭博18件22人及網路賭博23件32人。

彰化縣檢警連日來，分別在四個立委選區舉辦分區座談，由彰化地檢署檢察長張曉雯率主任檢察官王銘仁、林芬芳及檢察官陳立興等人，與警察局長張張國雄、副局長陳銘欽、刑事警察大隊長徐名谷、各分局長張明盛等人座談，確立選舉期間合作執行「斷絕賭盤效應、阻絕境外勢力、杜絕假訊息干擾」3項策略。

座談會中，局長張國雄強調，根據以往的查賄制暴實戰經驗，將強化及精進建構查賄網絡、杜絕暴力賭盤、阻斷境外資金、嚴防惡假訊息、防杜幽靈人口及鼓勵檢舉賄選等重點工作，力求滴水不漏，以期因應當前國際局勢及新興科技犯罪型態，不讓有心人士影響選舉結果公平性。